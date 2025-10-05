Ataque con explosivos en Puerto Jordán (Arauca) deja un militar muerto y siete heridos

El 17 de septiembre de 2024, la base militar de Puerto Jordán fue blanco de otro ataque con explosivos que causó la muerte de tres militares y dejó a otros 25 heridos. Foto: EFE - Ejército de Colombia

En la tarde de este domingo 5 de octubre fue perpetrado un fuerte ataque con explosivos contra la base militar de Puerto Jordán (Arauca). El hecho deja hasta el momento un soldado muerto y siete más heridos; dos de ellos de gravedad. Según lo que se conoce hasta ahora, la unidad del Ejército habría sido atacada con tatucos y cilindros bomba.

Por ahora, las autoridades no han confirmado quién estaría detrás del ataque a la unidad militar. Sin embargo, la información preliminar indica el hecho habrá sido perpetrado por la estructura Camilo Cienfuegos, del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Ese es uno de los grupos al margen de la ley que operan en esa región del país.

Sobre los siete soldados heridos, lo que se sabe hasta el momento es que dos de ellos tuvieron heridas de gravedad. Todos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales de la región, para recibir atención médica especializada. Puntualmente, fueron llevados a hospitales de la ciudad de Arauca, capital de ese departamento.

En cuanto a la situación de seguridad y orden público a esta hora en la región, fuentes del Ejército indicaron que ya se reforzó el despliegue de uniformados cerca a la base militar de Puerto Jordán. Esto, con el objetivo de vigilar que no haya réplicas del ataque e intentar dar con los responsables. Se desconoce el nivel de daño de las instalaciones militares.

Ataques a la base de Puerto Jordán

Hace poco más de un año que la base militar de Puerto Jordán, ubicada a solo un par de minutos del casco urbano de la población, fue objeto de otro ataque con explosivos por parte de la guerrilla del Eln. El hecho dejó en ese momento un saldo de 26 soldados heridos y dos más muertos. Un par de días después, se registró la muerte de un tercer uniformado, que había quedado gravemente herido.

La Defensoría del Pueblo denunció en ese momento que las explosiones sucesivas y el cruce de disparos entre militares y guerrilleros, pusieron en grave riesgo a la población que quedó en medio de los combates. Ese ataque violento fue solo el primero de varios que siguieron ocurriendo y que terminaron por congelar la mesa de negociación entre el Eln y el Estado.

Al ataque en Puerto Jordán le siguió la crisis que inició el 16 de enero en la aledaña región del Catatumbo (Norte de Santander). Los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc causaron el desplazamiento de 72.488 personas, según cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU) del departamento. Otras 2.540 estuvieron confinadas; 154 civiles, 11 militares y ocho policías murieron.

Actualmente, la guerrilla del Eln tiene secuestrados a cuatro funcionarios públicos en el departamento de Arauca: los patrulleros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín), Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, y los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. Tras meses de cautiverio, no se ha logrado su liberación.

