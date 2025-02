Las pruebas sobre la influencia de alias Papá Pitufo en la Policía y la DIAN

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'. Foto: Archivo

Diego Marín, alias Papá Pitufo, sigue siendo el centro del escándalo del momento, por cuenta de la supuesta entrega de dinero de sus negocios ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además de ese capítulo, el expediente tiene otra línea que mostraría los vínculos ilícitos de este empresario, conocido como el zar del contrabando, con la Policía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Varias grabaciones que fueron obtenidas por agentes encubiertos, serían prueba de una red de sobornos y corrupción que ha permitido el ingreso de toneladas de mercancía ilegal a Colombia.

Corrupción en Policía y Dian

En las grabaciones, el contrabandista detalla cómo sobornó a funcionarios clave para garantizar el ingreso de mercancía ilegal a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena. Uno de los audios más comprometedores revela que Marín Buitrago buscaba influir en la Policía aduanera de Cali y Pereira, asegurando la ubicación de oficiales de confianza en puestos estratégicos. Esto fue señalado por el fiscal 29 de delitos fiscales, Andrés Marín Rodríguez, que inicialmente tuvo acceso al material y legalizó las pruebas, pero luego fue retirado del caso.

“Desde el año 2011 se venía denunciado al señor Diego Marín Buitrago, sin embargo, su señoría, escuchamos aquí también una declaración jurada a través de la cual un exgeneral de la Policía informa como él tuvo conocimiento de que al interior de la policía varios ex directores de Polfa trabajaban de la mano con alias Papá Pitufo” mencionó el fiscal en una audiencia. De acuerdo con el agente, esto explicaba su impunidad, ya que la Policía Aduanera, encargada de combatir el contrabando, parecía estar facilitando el contrabando. “Es como si los gatos estuvieran cuidando a los ratones”, sentenció el fiscal.

Con base en estas revelaciones, el fiscal Marín señaló que se desplegó una operación encubierta bajo estricto control judicial. Un agente infiltrado logró acercarse a Diego Marín, sosteniendo varias reuniones con él. En las pruebas recabadas se evidencia una de estas reuniones, llevada a cabo en un apartamento registrado a nombre de Edgar Barca, que servía como punto de encuentro para sus actividades.

El poder de Marín para designar oficiales

En otro audio, Papá Pitufo admitió haber solicitado la ubicación de cuatro mayores de la Policía en puntos estratégicos de los puertos para facilitar la entrada de sus contenedores de mercancía de contrabando sin inconvenientes. Con música popular de fondo, Diego Marín detalla cómo influye en la Policía para el nombramiento de oficiales adscritos a la Polfa, quienes eventualmente ascendieron a jefes de divisiones.

“Yo le dije a este man: ‘necesito que me meta a estos cuatro mayores. Póngalos donde le dé la puta gana, pero es un compromiso. Y ya. Me dijo que no había ningún problema’. Es gente buena que no van a decir nada. Mejor dicho“, afirma Papá Pitufo en la grabación.

Sobre estas declaraciones, el fiscal Marín Rodríguez se preguntó: “Su señoría, ¿quiénes hacen esos nombramientos? Pues ni más ni menos que el director de la Polfa y todo ello con autorización del director de la Policía Nacional“.

Papá Pitufo habría sobornado un hombre de la oficina de trazabilidad

En el tercer audio, el llamado zar del contrabando detalló cómo recibía información privilegiada desde la Oficina de Trazabilidad de la Polfa. Según las propias palabras de Diego Marín, uno de los encargados de dicha oficina le proporcionaba listados de los contenedores que serían inspeccionados, permitiéndole identificar los suyos y asegurarse de que fueran dejados pasar sin inconvenientes.

“Cuando él me mande la lista, si es mío, me manda toda la relación y me dice: ¿Qué es suyo? Usted sabe que trazabilidad lo sabe todo en el país. Vea esa lista de todos los que incluyeron ayer en Buenaventura. Ejemplo, ayer, mío solo uno, no más (...) porque él sabe que uno es serio”, se escuchó decir a Papá Pitufo en la grabación.

Las intimaciones de Diego Marín

En el último de los audios revelados, Diego Marín expone su influencia dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y cómo intimida a quienes no acatan sus órdenes. Además, confirma que el mayor Mario Sarmiento, quien en ese momento se desempeñaba como secretario privado del director de la Polfa, estaba a su servicio.

Sobre este punto, el entonces fiscal Andrés Marín declaró que Diego Marín ostentaba “cierto poder al interior de la Policía Fiscal y Aduanera, que le permitía intimidar y cuyas órdenes influían directamente en el funcionamiento de la Polfa”.

En el audio, Marín se expresa de manera contundente: “Sí. El mayor Sarmiento, al que le dicen el Mono. La gente sabe quién soy yo. No se metan conmigo. Me mira pasar un contenedor por ahí y yo me doy cuenta y tiene un problema conmigo. Ese soy yo”, sentenció Papá Pitufo.

Respuesta del gobierno

Aunque desde hace años se tenía pistas de las andanzas criminales de Marín, el caso tomó un nuevo giro al conocerse que Marín Buitrago, señalado de liderar una organización de contrabando con más de 30 años de operación, habría tenido contacto con miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según denuncias presentadas ante la Fiscalía, el contrabandista habría aportado $500 millones a la candidatura del actual presidente, una versión que Petro ha negado categóricamente.

Las acusaciones surgieron tras el tenso consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero, donde Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mencionó que Marín Buitrago habría sostenido reuniones con Armando Benedetti, actual jefe de despacho presidencial, con el objetivo de canalizar recursos a la campaña de Petro. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia formalizó la denuncia ante la Fiscalía, y el caso fue asignado a la seccional de Bogotá, aunque hasta el momento no se ha abierto una investigación formal.

El presidente Gustavo Petro, quien se encuentra de gira en Emiratos Árabes, se pronunció sobre el escándalo, asegurando que si bien en algún momento se reunió con Marín Buitrago, desconocía su historial delictivo. Mientras tanto, su jefe de despacho, Armando Benedetti, y Augusto Rodríguez han protagonizado un cruce de acusaciones sobre las reuniones y el presunto aporte de 500 millones de pesos a la campaña de Petro a través del empresario catalán Xavier Vendrell.

Rodríguez insistió en que en enero de 2022, en Madrid (España), Marín Buitrago se reunió con Benedetti y Vendrell en un evento al que también asistía Petro, sin que este supiera de su presencia. Además, señaló que Vendrell aseguró haber devuelto el dinero recibido en un maletín, aunque no entregó pruebas de ello.

Benedetti, por su parte, ha negado cualquier vínculo con Marín Buitrago y ha denunciado una persecución en su contra, que incluiría la filtración de una fotografía suya junto a Vendrell en la Casa de Nariño durante el polémico consejo de ministros.

