Vendrell aceptó que recibió $500 millones de Papá Pitufo, para la campaña de Petro

Xavier Vendrell, amigo personal del presidente Gustavo Petro y su asesor durante la campaña presidencial del año 2022, aceptó por medio de un comunicado que recibió $500 millones que Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, pretendía ingresar a las cuentas de la campaña.

Este es el primer pronunciamiento de Vendrell, luego de que se conocieran los lazos entre la campaña presidencial de Petro y los negocios turbios de “Papá Pitufo”. En su declaración, el español aseguró también que el dinero fue devuelto, al no poder identificar el origen lícito del mismo.

“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, expresó Vendrell.

El español explicó que, pese a haber asesorado la campaña presidencial de Gustavo Petro, “nunca” tuvo a su cargo gestiones relacionadas con la financiación o la búsqueda de recursos para la misma. Sin embargo, Vendrell sí se habría reunido con “Papá Pitufo”, también conocido como el zar del contrabando, para recibir el dinero que iba para la campaña. Esa reunión se habría dado “por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde”, señaló Vendrell.

El hombre al que hace referencia como el organizador de la reunión, que habría sido en una mansión de Guaymaral, es Néstor Daniel García Colorado. El hombre habría participado en la reunión y, según Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se habría quedado con $50 millones de los aportados por “Papá Pitufo”.

Según una carta del director de la UNP, en cuanto el entonces canditato Gustavo Petro se enteró del intento del zar del contrabando por ingresar dineros a su campaña, habría ordenado que la plata se devolviera.

Rodríguez aseguró que le pidió directamente a Vendrell que quedara registro en video de la devolución del dinero. Esa grabación “debería ser producto de una cámara escondida para que Papá Pitufo no se enterara que se estaba construyendo esa evidencia”.

Según el director de la UNP, el plan era que “Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral, en donde se bajaría del vehículo y el camarógrafo acompañante continuaría la grabación, resguardado dentro del automotor, hasta registrarlo entrando a la casa con la caja de dinero y luego saliendo sin ella”.

La responsabilidad de devolver el dinero habría sido encomendada a Vendrell quien, según Augusto Rodríguez, aseguró que “había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año (2022); agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”.

Sin embargo, en su más reciente declaración, el asesor español y amigo personal del presidente Petro negó esa versión. “Desmiento, totalmente, que Armando Benedetti, ni el Presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín”, dijo Vendrell.

“La campaña a la presidencia del 2022 logró ser gigante porque gozó de organización y método, alejada de intrigas contra los compañeros de lucha. No entiendo el objeto de la filtración sesgada y llena de mentiras producida entorno a los hechos citados”, concluyó Vendrell.

