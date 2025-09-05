Las versiones sobre la muerte de la líder María Monsalve en Ituango (Antioquia)

Indepaz reportó que con el asesinato de María Monsalve ya suman 110 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en 2025.

La muerte de María Mariela Monsalve Tobón, lideresa campesina de 65 años y referente comunitaria en el corregimiento de Santa Rita, en Ituango, se convirtió en el más reciente episodio de violencia en el norte de Antioquia. Su crimen tiene a organizaciones de derechos humanos exigiendo a las autoridades una investigación rápida para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con el Ejército, el pasado miércoles 3 de septiembre en horas de la tarde se presentaron combates entre tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) de la Séptima División del Ejército y miembros del Clan del Golfo en la vereda El Ceibo.

En medio de la operación militar también murieron dos presuntos integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo, mientras que otros cuatro habrían sido capturados con armas de largo alcance y abundante material de guerra. Sin embargo, en el cruce de fuego también murió Monsalve Tobón, madre del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

Las circunstancias de su fallecimiento no son claras. De un lado, el Ejército sostuvo que los hombres armados del Clan del Golfo dispararon de manera indiscriminada desde viviendas y zonas de monte, usando a la comunidad como escudo humano para frenar la reacción de los soldados. “Posterior a los combates, se determinó que lamentablemente murió una mujer, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, informó la institución.

Por otro lado, la Junta de Acción Comunal de la vereda Camelia Baja denunció en un comunicado que María Monsalve murió “en un acto cobarde de una emboscada en su propia casa por parte de miembros del ejército Nacional y luego la trasladaron en helicóptero hacia Montería, arrebatando el cadáver de los brazos de sus hijos, familiares, nietos y comunidad en general”.

La organización señaló que “este crimen no es un hecho aislado. Forma parte de una persecución; estigmatización y violencia contra las mujeres y hombres líderes campesinos especialmente aquellas que alzan su voz frente a las injusticias, exigen sus derechos y defienden los bienes comunes frente a intereses económicos y políticos”.

¿Quién era la líder María Monsalve?

María Monsalve era ampliamente reconocida en Santa Rita por su compromiso con la defensa de la tierra, la organización comunitaria y la construcción de paz territorial. Sus vecinos destacan que, además de ser madre de líderes locales, fue una voz constante en la exigencia de garantías para los campesinos del norte de Antioquia, una de las zonas más golpeadas por la confrontación entre el Clan del Golfo, el frente 18 de las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas.

La Junta de Acción Comunal de la vereda la Georgia relató que “María Mariela era más que una líder; era una madre, una vecina, una amiga, una luchadora incansable que llevaba en su pecho el amor por nuestra comunidad y la esperanza de un futuro mejor para todos. Su vida fue segada en un acto vil, un hecho que no solo nos hiere como pueblo, sino que es una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que con el asesinato de María Monsalve ya son 110 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2025.

La Defensoría del Pueblo recordó que Ituango ha sido señalado en múltiples Alertas Tempranas como un territorio de alto riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos. En sus informes AT 004/20 y AT 019/23 ya advertía sobre la imposición de normas, el control social y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos armados en la región.

La comunidad de Camelia Baja y organizaciones sociales de Antioquia exigieron a las autoridades judiciales esclarecer con celeridad los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia efectiva. Asimismo, pidieron medidas urgentes de protección integral para mujeres líderes campesinas y sus comunidades, que hoy siguen expuestas a desplazamientos, confinamientos y asesinatos.

