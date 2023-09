Laura Sarabia: Fiscal Barbosa dice que no es testigo en caso de robo de dinero

El jefe del ente investigador se habría ofrecido para investigar el robo de una maleta con dinero, denunciado por la entonces jefa de gabinete de Gustavo Petro. Foto: Archivo

El fiscal Francisco Barbosa aseguró este miércoles que no es testigo en el caso contra Laura Sarabia dentro de la investigación que se le sigue por el supuesto uso irregular del polígrafo contra la exniñera de su hijo Marelbys Meza. Por medio de una carta que envió al abogado Jorge Mario Restrepo Gómez, defensor de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), el fiscal dice que no tiene nada que aportar a la investigación.

Aunque Restrepo Gómez había dicho que solicitaría al fiscal como testigo porque aseguraba que cuando ocurrió el robo de la maleta con dinero y Sarabia lo denunció el propio fiscal general la llamó, Barbosa aseguró que fue una llamada protocolaria que no duró más de 30 segundos.

“La conversación a la que usted se refiere no tiene el contenido ni alcance que pretende otorgarle. Es cierto Es cierto, como señala, que me comuniqué telefónicamente con la doctora Laura Sarabia. Esto, mediante una llamada que no duró más de 30 segundos aproximadamente. El único objeto de la comunicación consistió en informar a la víctima que la Fiscalía General de la Nación adelantaría todos los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto cometido en su residencia, en el marco de las competencias de la entidad”, explicó la Fiscalía.

En este sentido, el fiscal explicó que por esa razón no tiene conocimiento de ningún hecho relacionado con la investigación. “La conversación que, según su escrito, se sostuvo con la doctora Sarabia, no guarda ninguna relación con los hechos jurídicamente relevantes del radicado en el que usted se desempeña como defensor de confianza. No obstante, debe recordarse que es al fiscal de cada caso a quien corresponde determinar el sustento fáctico de una actuación”, concluye el fiscal.

Sarabia se presentó en la mañana del pasado martes 05 de septiembre en las instalaciones del del búnker de la Fiscalía en Bogotá para cumplir la citación de interrogatorio a la que había sido convocada dentro de esta investigación, pero no rindió declaración.

Según explicó la Fiscalía, luego de iniciada la diligencia, los fiscales del caso solicitaron a la funcionaria su identificación y cargo, pero ella exhibió su acta de posesión como directora del Departamento de Prosperidad Social, por lo que el interrogatorio fue suspendido.

Por el uso irregular del polígrafo contra Marbelys Meza, la Fiscalía imputó recientemente a Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales Cárdenas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá; el intendente Alfonso Quinchanegua y el uniformado Fredy Alexander Gómez, ambos de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJÍN); y el capitán de la Policía Carlos Andrés Correa.

