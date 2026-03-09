Legalizan captura de excandidato al Senado, presuntamente vinculado con “Papá Pitufo”

Camilo Gómez Castro será imputado por los delitos de cohecho y concierto para delinquir agravado. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este lunes 9 de marzo, ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación legalizó la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado de la República por el Partido de la U y señalado de presuntamente estar vinculado a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

Además de Gómez Castro, también se legalizaron las capturas de José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, exintegrantes de la Policía Nacional y también señalados por su presunta vinculación con la misma red de corrupción. Estas personas fueron capturadas el 8 de marzo en Bogotá.

Contexto: ¿Quién es Camilo Gómez Castro, el candidato capturado por el escándalo de “Papá Pitufo”?

Según la información entregada por el ente investigador, los nombres de estas cinco personas están relacionados con la poderosa red que entre los años 2023 y 2024 compró a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de puertos en ciudades como Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar) para ingresar cotrabando al país.

Aunque la audiencia de legalización de captura fue reservada, se sabe que en las próximas horas el excandidato Gómez Castro y los cuatro exintegrantes de la Policía señalados por este caso serán imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Le puede interesar: Presión de grupos armados e incautación de dinero: 864 incidentes durante jornada electoral

En su comunicado del pasado 8 de marzo, el ente investigador señaló que: “Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Polfa y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”.

Según la investigación de la Fiscalía, el exoficial Olaya Caicedo habría usado su experiencia de talento humano para identificar y perfilar a uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la red de alias “Papá Pitufo”. Además, al parecer se encargaba de recolectar dinero entre comerciantes de Cartagena para entregar dádivas a otros policías.

Lea también: Congresista David Racero rinde indagatoria ante la Corte Suprema por el caso Fruver

Por otro lado, Bacca Sánchez habría tenido un papel directamente ligado al ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Al parecer, el hombre contactaba a agentes aduaneros y a propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser inspeccionados ni aprehendidos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.