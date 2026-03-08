¿Quién es Camilo Gómez Castro, el candidato capturado por el escándalo de “Papá Pitufo”?

Camilo Gómez Castro será imputado por los delitos de cohecho y concierto para delinquir agravado. Foto: Archivo particular

Cuando terminaba de depositar su voto en un puesto de votación en Bogotá, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía capturaron a Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U. Los agentes le notificaron que en su contra tenía un requerimiento vigente, por lo que fue trasladado de inmediato ante un juez de control de garantías.

Luego de su detención la Fiscalía confirmó que en su contra hay algo mucho más que un requerimiento. Se trataría de una investigación que lo sitúa como una de las personas que habrían articulado la red de corrupción que favoreció durante años a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, también conocido como el zar del contrabando.

A través de un comunicado de prensa, el ente investigador señaló que Gómez Castro habría mantenido contactos con “representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”.

Las pesquisas de la Fiscalía están tan avanzadas que el fiscal encargado del caso está listo para imputarle cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado. Aunque es la primera vez que se conocen resultados en las investigaciones del ente investigador, lo cierto es que desde hace meses se sabía de las andazas presuntamente ilegales del candidato.

Su nombre quedó bajo la lupa, luego de una investigación de Noticias Caracol que publicó una serie de audios de un hombre clave del círculo de “Papá Pitufo” con un agente infiltrado de la Policía. En concreto, la publicación lo ubica en una conversación telefónica con el agente encubierto Álvaro Galvis, grabada el 10 de octubre de 2023, en la que le transmite detalles sensibles sobre la investigación y sobre un video en el que aparecían “Pitufo”, Galvis y el entonces director de la Polfa en Cartagena, Peter Steven Nocua.

Según Noticias Caracol, ese diálogo sería prueba de que Gómez no era un actor marginal, sino alguien con acceso directo a información reservada que terminaba en manos del jefe de la red. Luego de la publicación periodística, el ahora candidato fue recordado por sus cargos en el pasado, entre ellos, uno relacionado con el presidente Gustavo Petro.

Según su hoja de vida, el 24 de febrero de 2015, durante el último año del mandato de Petro en la Alcaldía de Bogotá, el entonces alcalde lo nombró director del Instituto para la Economía Social (IPES), entidad que se encarga de atender a los vendedores ambulantes de la ciudad. Según su hoja de vida de ese momento, se trataba de un administrador público especializado en proyectos de desarrollo, que cursaba una maestría en Dirección del Desarrollo Local, en la Universidad Complutense de Madrid, y estaba terminando su libro Administración y Economía Popular.

Según el diario El Tiempo, Gómez Castro conoció a Diego Marín durante un torneo de golf en Bogotá en 2023, aunque hay pistas que mostrarían que, en realidad, se pudieron conocer mucho antes, cuando Gómez Castro estaba trabajando en la reubicación de vendedores informales de San Victorino en Bogotá.

En todo caso, el presidente Petro aseguró en marzo de 2025 que quien llevó a Gómez a su Alcaldía fue el fallecido Horacio Serpa. “Que cómo llegó a la alcaldía, pues de la mano de Horacio Serpa. Y no creo que en esa época conociera al “Pitufo”, pero puedo equivocarme. Ni yo mismo en esa época conocía quién era él", explicó el jefe de Estado.

En su página web, Camilo Gómez Castro asegura que es un líder social y servidor público, padre de familia, con formación académica y más de 10 años de experiencia. Asimismo, dice ser un estadista social y con una “política cercana y con resultados”. La captura de Gómez Castro se conoció hacia el mediodía de este domingo 8 de marzo, sin embargo, el Partido de la U no se ha pronunciado sobre el caso.

Hay otras cuatro capturas por este caso

Además del caso de Gómez Castro, la Fiscalía informó que, dentro de esta misma investigación, este domingo logró la captura de los exintegrantes de la Policía, José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, cuando salían de puestos de votación en varias zonas del país. Los procedimientos se realizaron en Cúcuta, Armenia, Valledupar y Cali.

Ahora, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías para imputarles los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado. La investigación indica que Olaya Caicedo habría usado su experiencia en talento humano de la Policía para identificar uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la estructura de “Papá Pitufo”.

En cuanto a Bacca Suárez, la Fiscalía señaló que, al parecer, tenía un papel ligado al ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Sobre Salazar Piñeros, como jefe de la División Polfa en Cartagena, presuntamente frenaba aprehensiones de mercancía en beneficio de la organización; y de Jaramillo Mora, la investigación lo ubica como el encargado de recibir los pagos ilícitos y los repartía entre otros uniformados vinculados al entramado.

Aunque todos fueron capturados durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, las audiencias en las que se legalizarán sus capturas y las de imputación de cargos se harán este lunes, de manera concentrada en Bogotá.

