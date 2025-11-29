Logo El Espectador
Eln liberó a 11 personas que permanecían secuestradas en Catatumbo desde principio de año

Las personas fueron entregadas a una comisión humanitaria. Organizaciones sociales hacen un llamado para atender la crisis que se mantiene en la región.

Redacción Judicial
29 de noviembre de 2025 - 07:41 p. m.
Bombardeo a ELN
Bombardeo a ELN
Foto: Bombardeo a ELN - AFP
Una comisión humanitaria recibió a 11 personas que fueron liberadas por el Eln tras varios meses en cautiverio en zonas del Catatumbo. Se trata de nueve hombres y dos mujeres que fueron secuestrados desde principio de año durante la crisis que se desató en esa región a raíz de las confrontaciones entre esa guerrilla y las disidencias de las Farc.

La Iglesia Católica, la Oficina de Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría del Pueblo integraron la comisión humanitaria a la que el ELN entregó las 11 personas. “Ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación, que se realizó durante la acción desarrollada en el departamento”, señaló la Defensoría.

Por su parte, la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, que permanecen suspendidos, señaló que es un hecho positivo y pidió la liberación de las demás personas que continúan secuestradas.

“Esperamos que ahora sean liberadas las demás personas secuestradas como el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subteniente Franki Esley Hoyos Murcia, de la Policía Nacional; Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, y el soldado profesional Daniel Bustos Ramírez”, se lee en un comunicado.

La crisis se mantiene en Catatumbo

Este viernes, 28 de noviembre, en el corregimiento Filogringo se registraron combates entre disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln que habrían dejado al menos siete personas muertas y varias heridas. En ese mismo contexto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado 10 de noviembre, en la que pidió acciones de protección ante la intensificación de las disputas entre el Eln y las disidencias de las extintas Farc, grupos con presencia en esa zona del país.

Dentro de los llamados urgentes de una Comisión Humanitaria que recorrió los municipios de Tibú y El Tarra está el pedido de atención inmediata a las comunidades que se encuentran confinadas; cese al fuego y de hostilidades; brigada urgente de salud mental; así como el ingreso inmediato de equipos de desminado humanitario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

