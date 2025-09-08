Liberan a los 45 soldados que seguían retenidos en Cauca

Los soldados liberados fueron trasladados en helicóptero a Popayán (Cauca). Foto: Ejército

En la tarde de este lunes fueron liberados los 45 soldados que permanecían privados de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, luego de una asonada de más de 600 civiles en la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca).

Al parecer, los habitantes fueron presionados por hombres de la disidencia al mando de “Iván Mordisco” y retuvieron a 72 soldados. Luego de algunas horas, fueron extraídos los primeros 27. Pero en la zona quedaron 45 que hoy fueron liberados.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas, entre los uniformados retenidos hubo tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que hacen parte de la Operación Perseo que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, que históricamente ha estado bajo el mando de grupos armados ilegales.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la liberación inmediata de los soldados y envió un mensaje en sus redes sociales: “¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas y presiones de las disidencias de alias ‘Mordisco’ a la población”.

Y agregó: “Lo que hace el cartel de alias ‘Mordisco’ es una muy grave violación al Derecho Internacional Humanitario, es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional. De la mano de la comunidad se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia”.

