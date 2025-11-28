Liberan a nueve personas secuestradas por las disidencias de “Iván Mordisco” en La Plata (Huila) Foto: Archivo Particular

El Espectador conoció, a través del Ejército Nacional y la Policía Nacional, el rescate de nueve personas en el municipio de La Plata (Huila). Según las autoridades, estas personas estaban bajo el poder de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.

Según indicaron las autoridades, por la liberación de las nueve personas secuestradas las disidencias exigían COP 5.000 millones. Asimismo, los uniformados señalaron que en la operación habrían sido capturados dos presuntos integrantes del grupo armado y fue recuperado un menor de edad que habría sido reclutado.

Uno de los presuntos disidentes capturados habría estado relacionado con la explosión de una motocicleta bomba en el mismo municipio, ocurrida el pasado 17 de abril. Tras ese hecho, se reportó la muerte de dos civiles, entre ellos un joven de 17 años.

Noticia en desarrollo...

