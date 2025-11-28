Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Liberan a nueve personas secuestradas por las disidencias de “Iván Mordisco” en La Plata (Huila)

Las autoridades señalaron que, por la liberación de estas personas, las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” exigían COP 5.000 millones. Esto es lo que se conoce hasta el momento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
28 de noviembre de 2025 - 03:30 p. m.
Liberan a nueve personas secuestradas por las disidencias de “Iván Mordisco” en La Plata (Huila)
Liberan a nueve personas secuestradas por las disidencias de “Iván Mordisco” en La Plata (Huila)
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Espectador conoció, a través del Ejército Nacional y la Policía Nacional, el rescate de nueve personas en el municipio de La Plata (Huila). Según las autoridades, estas personas estaban bajo el poder de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.

Según indicaron las autoridades, por la liberación de las nueve personas secuestradas las disidencias exigían COP 5.000 millones. Asimismo, los uniformados señalaron que en la operación habrían sido capturados dos presuntos integrantes del grupo armado y fue recuperado un menor de edad que habría sido reclutado.

Vínculos relacionados

Se registran combates entre disidencias de las Farc y Eln en Catatumbo: esto se sabe
Fiscalía archivó investigación contra defensora del Pueblo tras denuncia del ministro Benedetti
Fiscalía llama a juicio a nueve exmilitares por torturas en el Palacio de Justicia

Lea: Se registran combates entre disidencias de las Farc y Eln en Catatumbo: esto se sabe

Uno de los presuntos disidentes capturados habría estado relacionado con la explosión de una motocicleta bomba en el mismo municipio, ocurrida el pasado 17 de abril. Tras ese hecho, se reportó la muerte de dos civiles, entre ellos un joven de 17 años.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Disidencias de las Farc

Iván Mordisco

La Plata Huila

Conflicto armado

Ejército Nacional

Policía Nacional

Rescatan a nueve pesronas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.