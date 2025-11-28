Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Se registran combates entre disidencias de las Farc y Eln en Catatumbo: esto se sabe

Una nueva escalada de violencia se registra en la región del Catatumbo. Habitantes del corregimiento de Filogringo reportaron enfrentamientos entre integrantes de las disidencias de las Farc y miembros del Eln, hechos que habrían dejado al menos siete personas muertas y varias más heridas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
28 de noviembre de 2025 - 12:59 p. m.
Los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln habrían iniciado en la noche del pasado jueves 27 y se habrían extendido hasta la madrugada de este 28 de noviembre.
Los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln habrían iniciado en la noche del pasado jueves 27 y se habrían extendido hasta la madrugada de este 28 de noviembre.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra, en la región del Catatumbo, la comunidad reportó intensos enfrentamientos entre integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc y miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los enfrentamientos habrían iniciado en la noche del pasado jueves 27 y se habrían extendido hasta la madrugada de este 28 de noviembre. Hasta el momento, la comunidad reporta, en total, siete personas muertas y varias heridas.

Vínculos relacionados

Fiscalía archivó investigación contra defensora del Pueblo tras denuncia del ministro Benedetti
Fiscalía llama a juicio a nueve exmilitares por torturas en el Palacio de Justicia
“La paz total se convirtió en un medio para la disputa política”: Gerson Arias, analista de FIP

Lea: Fiscalía llama a juicio a nueve exmilitares por torturas en el Palacio de Justicia

Como resultado, se presume que entre los fallecidos estaría alias “Cuyo”, presunto líder del grupo armado Eln en esta zona del país.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Eln

Disidencias de las Farc

Catatumbo

Conflicto armado

Filogringo

El Tarra

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.