Se registran combates entre disidencias de las Farc y Eln en Catatumbo: esto se sabe

Los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln habrían iniciado en la noche del pasado jueves 27 y se habrían extendido hasta la madrugada de este 28 de noviembre.

En el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra, en la región del Catatumbo, la comunidad reportó intensos enfrentamientos entre integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc y miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los enfrentamientos habrían iniciado en la noche del pasado jueves 27 y se habrían extendido hasta la madrugada de este 28 de noviembre. Hasta el momento, la comunidad reporta, en total, siete personas muertas y varias heridas.

Como resultado, se presume que entre los fallecidos estaría alias “Cuyo”, presunto líder del grupo armado Eln en esta zona del país.

Noticia en desarrollo...

