Llaman a indagatoria al excongresista Yahir Acuña por posible enriquecimiento ilícito

Yahir Acuña fue congresista entre 2010 y 2018. En las elecciones de 2023 llegó a la Alcaldía de Sincelejo. Foto: Yahir Acuña

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este martes 16 de junio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al excongresista y actual alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público. La diligencia se adelantará el próximo 19 de junio, a las 8:30 de la mañana.

La investigación que adelanta el alto tribunal se ubica entre los años 2010 y 2018, período durante el cual Yahir Acuña fue representante a la Cámara por el departamento de Sucre, con aval de Cien por Ciento por Colombia. Según las pistas de la Sala de Instrucción, durante los dos períodos como congresista hubo un posible incremento injustificado de su patrimonio.

Lea también: Supersalud ordenó la entrega de tratamientos a Elian, bebé con piel de mariposa en Guainía

Según la Corte Suprema de Justicia, podría haber relación entre el aumento del patrimonio del hoy alcalde de Sincelejo y presuntos actos de corrupción cuando fue congresista. “Se indaga la posible petición de comisiones para la adjudicación de contratos”, indicaron desde el alto tribunal sobre el caso que es liderado por el magistrado Francisco Farfán.

El hoy alcalde de Sincelejo ya había enfrentado otro proceso penal en el cual fue absuelto, pero relacionado con presuntos vínculos con el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante 15 años, la Fiscalía investigó la posible relación entre el excongresista y grupos de paramilitares en el departamento de Sucre.

Le puede interesar: Capturan a nueve presuntos integrantes de red que traficaba migrantes por el golfo de Urabá

El proceso inició en el año 2010, cuando su nombre apareció en un expediente relacionado con el actuar de las autodefensas en esa región del país y la posible participación de esa estructura ilegal en presiones para su elección como diputado de Sucre en el año 2007. En agosto de 2025 fue precluido al no hallar pruebas necesarias para probar esos posibles vínculos.

Sin embargo, otras personas relacionadas con estructuras paramilitares como Juan Manuel Borré Barreto, alias “Javier”, exintegrante del Bloque Córdoba de las AUC, al mando de Salvatore Mancuso, también lo han señalado de presuntos nexos con el grupo conocido como Los Rastrojos. También Mancuso declaró en su contra en 2024, como testigo ante la Corte Suprema de Justicia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.