Capturan a nueve presuntos integrantes de red que traficaba migrantes por el golfo de Urabá

Ninguna de las personas capturadas aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto: Fiscalía

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Nueve personas señaladas por la Fiscalía General de la Nación de, al parecer, hacer parte de una poderosa red de tráfico de migrantes y blanqueo de capitales fueron capturadas en las últimas horas. Las autoridades las señalan como presuntas responsables de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Según la información entregada por la Fiscalía, estas personas serían parte de una estructura ilegal que, por medio de redes sociales, promocionaba paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá. Los planes terminaban siendo, en realidad, el pretexto para convencer a ciudadanos extranjeros y cobrarles altas sumas de dinero para que salieran ilegalmente del país.

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La investigación apunta a que esta red de tráfico de migrantes usaba las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) para transportar a los migrantes hacia países de Centroamérica. Por esa vía, según la Fiscalía, habrían enviado de forma ilegal a más de 800.000 personas de países como Afganistán, Irak. Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.

Las nueve personas capturadas, según el ente investigador, tenían el rol de ayudar a lavar el dinero producto de ese tráfico de migrantes a través de transacciones en efectivo, la creación de empresas fachada de transporte marítimo y fluvial, la compra de bienes muebles e inmuebles y pequeñas transferencias de dinero bajo la modalidad de “pitufeo”.

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Las capturas ocurrieron en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia), en una operación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dijín de la Policía, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En los allanamientos, las autoridades encontraron 152 carpetas con información de las operaciones marítimas que serán claves en la investigación para comprobar las operaciones de tráfico de migrantes. También decomisaron información contable y financiera, documentos sobre las embarcaciones que usaban, nueve computadores, un disco duro y 11 celulares.

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También las autoridades tomaron posesión de un inmueble en el municipio de Apartadó que, según las autoridades, hacía parte de este entramado criminal. Identificaron 25 cuentas bancarias sobre las cuales la Fiscalía pedirá medidas cautelares, pues las investigaciones apuntan a que habrían sido utilizadas por la estructura criminal para mover dinero de su negocio ilegal.

Esta captura se trata de un golpe clave contra un problema que ha crecido en los últimos años en Colombia. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), solo durante el primer cuatrimestre de 2025, 2.904 migrantes cruzaron el Tapón del Darién, desde Colombia hacia Panamá. En contraste, la Defensoría del Pueblo registró la migración inversa de unas 1.885 personas.

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