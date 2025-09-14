No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Llegan a Medellín 350 soldados y 130 policías para reforzar seguridad en la ciudad

Luego de un ataque con explosivo contra una torre de energía en Medellín (Antioquia), el presidente Gustavo Petro ordenó la movilizació de uniformados a la capital de Antioquia.

Redacción Judicial
14 de septiembre de 2025 - 07:54 p. m.
La orden presidencial se da cuatro días después de un ataque con explosivos en la ciudad.
Foto: Archivo particular
Por orden presidencial, a Medellín llegaron 350 soldados y 150 policías como la última medida del gobierno Petro de fortalecer la seguridad de la capital antioqueña. La medida se conoció este domingo 14 de septiembre, cuatro días después del ataque con explosivo con explosivo contra una torre de energía.

“Con esta presencia fortalecemos el control territorial, reducimos riesgos de ataques y enviamos un mensaje claro: no daremos un paso atrás en la defensa de nuestra gente. Medellín y Colombia pueden contar siempre con su Fuerza Pública”, escribió el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales.

Por su parte, el Ejército explicó que el despliegue militar se hará en zonas estratégicas del área metropolitana “fortaleciendo el control territorial y la seguridad para la población civil”, luego de hechos violentos en la ciudad que fueron rechazados por las autoridades locales y a nivel nacional.

El hecho más alarmante ocurrió en la noche del pasado 10 de septiembre en un sector al oriente de Medellín (Antioquia) conocido como La Asomadera. Según el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se trató de una detonación que afectó una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El hecho, dijo el mandatario regional, habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá Córdoba”. “Este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que la Policía le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Esto, en referencia a los operativos de las autoridades en los que murieron cuatro presuntos integrantes de las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”. Así lo confirmaron el presidente Gustavo Petro y director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, solo un par de horas antes de que se registrara el ataque con explosivo en la ciudad de Medellín.

Las autoridades señalaron que entre las personas muertas en el operativo policial en el municipio de Campamento estarían dos de los presuntos responsables de la muerte de 13 policías, el pasado 21 de agosto, en Amalfi (Antioquia).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

