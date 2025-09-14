Llegan a Medellín 350 soldados y 130 policías para reforzar seguridad en la ciudad

La orden presidencial se da cuatro días después de un ataque con explosivos en la ciudad. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por orden presidencial, a Medellín llegaron 350 soldados y 150 policías como la última medida del gobierno Petro de fortalecer la seguridad de la capital antioqueña. La medida se conoció este domingo 14 de septiembre, cuatro días después del ataque con explosivo con explosivo contra una torre de energía.

“Con esta presencia fortalecemos el control territorial, reducimos riesgos de ataques y enviamos un mensaje claro: no daremos un paso atrás en la defensa de nuestra gente. Medellín y Colombia pueden contar siempre con su Fuerza Pública”, escribió el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales.

Neutralizar las amenazas y proteger a los colombianos es nuestro deber y mayor compromiso.



Por instrucción del presidente @petrogustavo, 350 soldados del @COL_EJERCITO y 130 uniformados de @PoliciaColombia llegan a Medellín para enfrentar con determinación a los criminales y… pic.twitter.com/IGYARYPXOs — Mindefensa (@mindefensa) September 14, 2025

Por su parte, el Ejército explicó que el despliegue militar se hará en zonas estratégicas del área metropolitana “fortaleciendo el control territorial y la seguridad para la población civil”, luego de hechos violentos en la ciudad que fueron rechazados por las autoridades locales y a nivel nacional.

#PatriaHonorLealtad | Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la ciudad de #Medellin la @Ejercito_Div7 desplegó a más de 100 soldados en respuesta a las recientes acciones terroristas y criminales perpetradas por grupos armados organizados que delinquen en la ciudad.



Los… pic.twitter.com/rI2r02anZ6 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 14, 2025

El hecho más alarmante ocurrió en la noche del pasado 10 de septiembre en un sector al oriente de Medellín (Antioquia) conocido como La Asomadera. Según el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se trató de una detonación que afectó una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El hecho, dijo el mandatario regional, habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá Córdoba”. “Este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que la Policía le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Esto, en referencia a los operativos de las autoridades en los que murieron cuatro presuntos integrantes de las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”. Así lo confirmaron el presidente Gustavo Petro y director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, solo un par de horas antes de que se registrara el ataque con explosivo en la ciudad de Medellín.

Las autoridades señalaron que entre las personas muertas en el operativo policial en el municipio de Campamento estarían dos de los presuntos responsables de la muerte de 13 policías, el pasado 21 de agosto, en Amalfi (Antioquia).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.