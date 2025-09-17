“Llevada de cabestro como un animal”: el secuestro y tortura a Ingrid Betancourt

Portada de El Espectador del 3 de julio de 2008, anunciando la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la Operación Jaque. Había sido secuestrada por la guerrilla de las Farc el 23 de febrero de 2002 y es la imagen del reencuentro con su madre, Yolanda Pulecio. Betancourt opinó ayer que la sentencia de la JEP es "una burla para las víctimas".
Foto: Archivo
Febrero 23. He iniciado una cuenta regresiva consciente, queriendo marcar ese día y no olvidarlo nunca, nunca, para desmenuzar, repasar, rumiar cada hora, cada segundo de la cadena de instantes que condujeron al horror prolongado de mi interminable cautiverio. (La noticia: la histórica sentencia de la...
Por Ingrid Betancourt * / Especial para El Espectador
Conoce más