No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Llevada de cabestro como un animal”: el secuestro y tortura a Ingrid Betancourt

A propósito de la sentencia condenatoria emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los cabecillas de la antigua guerrilla de las Farc, un fragmento del libro “No hay silencio que no termine” (sello Aguilar, 2012), en el que la dirigente política recuerda la tortura de su cautiverio.

Ingrid Betancourt * / Especial para El Espectador
17 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Portada de El Espectador del 3 de julio de 2008, anunciando la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la Operación Jaque. Había sido secuestrada por la guerrilla de las Farc el 23 de febrero de 2002 y es la imagen del reencuentro con su madre, Yolanda Pulecio. Betancourt opinó ayer que la sentencia de la JEP es "una burla para las víctimas".
Portada de El Espectador del 3 de julio de 2008, anunciando la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la Operación Jaque. Había sido secuestrada por la guerrilla de las Farc el 23 de febrero de 2002 y es la imagen del reencuentro con su madre, Yolanda Pulecio. Betancourt opinó ayer que la sentencia de la JEP es "una burla para las víctimas".
Foto: Archivo

Febrero 23. He iniciado una cuenta regresiva consciente, queriendo marcar ese día y no olvidarlo nunca, nunca, para desmenuzar, repasar, rumiar cada hora, cada segundo de la cadena de instantes que condujeron al horror prolongado de mi interminable cautiverio. (La noticia: la histórica sentencia de la...

Por Ingrid Betancourt * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Ingrid betancourt

No hay silencio que no termine

Jep

FARC

PremiumEE

 

humberto jaramillo(12832)Hace 4 minutos
Hay decisiones en la vida que cuando uno se guía por su propio criterio no debiera luego quejarse de las consecuencias.Se metió en la boca del lobo y el lobo mordió. No hay forma de echarle la culpa o responsabiidad a terceros. Se metió, y con ella se llevó a su compañera, de la que denigra ahora. Ni se le ha ocurrido presentarle disculpas. Se las dió de guapa, pues aguante. y se atrevio a demandar al estado. ¿es eso coherencia?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar