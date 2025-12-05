Lo que se sabe de Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores de edad en Bogotá

Imputarán cargos a mujer que habría envenenado a menores de edad con talio. /Imagen de referencia Foto: Archivo particular

La Fiscalía General de la Nación no ha entregado mayores detalles sobre Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada como posible responsable del envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá por Talio.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, después de ocurrido el crimen, hay información de que Guzmán Castro se ha desplazado por otros países como Brasil, España y Reino Unido, por lo que la fiscal del caso pidió que se emitiera orden de captura en su contra. El ente investigador señaló que la mujer estaría actualmente en Argentina, por lo que solicitó expedir circular roja de Interpol.

Sin embargo, hasta el momento se han conocido varios datos sobre la procedencia de la mujer y su actividad laboral. La mujer, identificada como Zulma Guzmán Castro es una empresaria colombiana, creadora de una empresa llamada CAR-B, plataforma que permite alquilar autos eléctricos y de gasolina a través de una aplicación.

Guzmán Castro habría participado en el programa de televisión Shark Tank Colombia en 2020, exponiendo su empresa en busca de inversiones. Tres de los nueve procesos que se encuentran en la rama judicial, a nombre de Zulma Castro, estarían relacionados con el programa de inversores.

En su hoja de vida, la mujer describe más de 10 años de experiencia en liderazgo e implementación de proyectos de finca raíz y urbanismo, así como responsabilidad social corporativa, tanto en sectores públicos como privados.

Dentro de sus reconocimientos señala la estructuración y desarrollo de nuevos emprendimientos empresariales a nivel nacional e internacional. Tiene formación en economía y administración de empresas.

En su experiencia laboral, Guzmán Castro ha pasado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el Ministerio de Ambiente, la Asociación Latinoamericana de Economistas Ambientalistas, el Consejo Privado de Competitividad.

En su formación profesional, la mujer estuvo en la Universidad de Los Andes donde obtuvo su título en Economía y una maestría en Economía Ambiental y de Recursos Naturales. Además, en la Universidad de Colonia, Alemania y la Universidad de Gotenburgo, Suecia, fue estudiante invitada al PhD en Economía Ambiental. También hizo un Dual MBA en Columbia Business School, Universidad de Columbia.

Lo que se sabe del caso

En la mañana del 5 de abril de este año, tres menores de edad y un adulto fueron llevados a la Fundación Santa Fe de Bogotá e ingresados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa clínica de la capital. Hasta ese momento se creía que se trataba de un caso de intoxicación. Sin embargo, ese mismo día, en horas de la tarde, una de las menores de edad murió. Cuatro días después, el 9 de abril, otra de las menores falleció.

El resultado del dictamen forense realizado por Medicina Legal determinó en su momento que la ingesta de talio había sido la causa de la muerte de las dos menores. Se trata de un metal que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y que se libera al medioambiente a través de actividades como la quema y fundición de carbón o la producción de cemento. Su contacto con la piel es tóxico y su consumo puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones.

Desde ese momento, la Fiscalía inició una investigación para determinar qué había detrás de la intoxicación de las cuatro personas y la muerte de las dos menores de edad. “Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes y de la investigación (...). No existe un riesgo para la salud pública, no se detectó algún alimento o sustancia de consumo general que esté ocasionando daño a la salud de los ciudadanos”, dijo en su momento Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

