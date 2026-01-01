Lo que se sabe sobre la muerte de un Policía mientras atendía una riña en Villavicencio

El 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗝𝗲𝗳𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇 𝗢𝗿𝗱𝘂𝘇 estaba adscrito al CAI Barzal de Villavicencio (Meta). Foto: Policía

Un hecho de violencia en la noche del 31 de diciembre cobró la vida de un suboficial de la Policía en la ciudad de Villavicencio. Se trata del subintendente Jefferson Orlando Fernández, adscrito al Comando de Atención Inmediata (CAI) Barzal, de la capital del departamento del Meta. El uniformado fue atacado durante un procedimiento policial.

Según la información entregada por las autoridades, la Policía del CAI Barzal recibió una llamada ciudadana en la que alertaban sobre una posible alteración al orden público en un barrio cercano. Los uniformados se movilizaron al lugar para atender la situación. En el lugar encontraron a un grupo de personas celebrando el año nuevo, en plena vía pública.

En medio de la celebración hubo un altercado entre varias de las personas que estaban departiendo. Al intentar controlar la situación, al parecer, el arma de fuego de una de las personas que estaba allí fue accionada, hiriendo de gravedad al subintendente Fernández. Aunque fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio, falleció por la gravedad de las heridas.

Según informó el general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, durante la acción de los uniformados también habría resultado herido otro hombre del barrio Barzal conocido con el alias de “Polo”. Un hermano de esta persona, conocido como “Richard”, habría sido detenido, pues al parecer tenía en su poder el arma accionada contra el policía.

“Hoy no hablamos de cifras ni de resultados. Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jefferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad”, señaló el general Rincón por medio de una publicación en su cuenta de X.

A renglón seguido, el general Rincón rechazó el hecho de violencia y aseguró que se adelantarán las investigaciones y actuaciones judiciales pertinentes para esclarecer los hechos en los que murió el subintendente. “Rechazamos de manera firme y absoluta este acto criminal y exigimos justicia”, concluyó el director de la Policía en su pronunciamiento.

