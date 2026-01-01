Este es el balance de seguridad de la Policía durante la navidad en Colombia

Las cifras de quemados con pólvora reportadas por la Policía, aunque menores a las de 2024, siguen siendo altas. Cerca de mil personas se quemaron con este tipo de elementos. Foto: Policía Nacional

En la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, la Policía Nacional dio a conocer los resultados de su plan de seguridad y orden público durante el mes de diciembre en todo el país. La estrategia, denominada “Navidad con propósito”, dio importantes resultados en materia de reducción de algunos de los delitos más comunes en esta época del año, como son los homicidios.

Las cifras se conocieron durante una rueda de prensa liderada por el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe del Servicio Nacional de Policía, quien destacó que hubo un despliegue de capacidades humanas, técnicas y operativas para reducir los índices de criminalidad. “El trabajo articulado entre las acciones de prevención, control y reacción permitió consolidar avances significativos en materia de seguridad ciudadana”, señaló.

Uno de los principales resultados expuestos por la Policía en su balance nacional es el relacionado con las cifras de homicidio durante el mes de diciembre. Según los datos de la institución, en la celebración del año nuevo hubo una reducción del 30% en los casos de homicidio, respecto a las cifras de 2024. Esto, pese a que el año pasado hubo, en total, 12.484 asesinatos.

En la noche del 31 de diciembre de 2025, dijo la Policía, fueron asesinadas 15 personas menos que en la del 2024. El acumulado del mes de diciembre tuvo una reducción total del 6%; es decir, fueron asesinadas 72 personas menos que durante el último mes de 2024. Bogotá lideró la reducción, con un -20%, seguida por Barranquilla y Pereira, con -19% y -18%, respectivamente.

Aunque, según la Policía Nacional, en diciembre el país tuvo una tasa de 26 homicidios por cada 1000.000 habitantes, según ellos, la más baja en los últimos siete años, otros informes muestran un panorama distinto. Como lo contó El Espectador, un estudio de la Universidad Externado de Colombia mostró que en los últimos tres años la tasa de homicidios ha crecido.

Según ese estudio, en los tres primeros años del gobierno Petro hubo 40.663 homicidios en el país. La cifra supera los casos durante el trienio de Iván Duque por 2.862 asesinatos más, un aumento del 7,59%. Supera también los 37.795 registrados en el mismo período del expresidente y los del segundo período de Juan Manuel Santos, cuando se registraron 36.646 homicidios.

El informe de la Policía señala también que en el mes de diciembre de 2025 se registraron 6.990 denuncias por casos de lesiones personales, una reducción de 821 casos respecto a las cifras de 2024 y que corresponden a un 11%. Además, 7.090 personas fueron capturadas en todo el mes, incautaron 952 armas de fuego y 1.394 armas cortopunzantes, solo el 31 de diciembre.

En el mes, la Policía también adelantó 8.898 actividades de prevención, con 90 órdenes de comparendo, en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Acciones que influyen directamente en la reducción de las cifras de abandono, mendicidad y evasión del núcleo familiar, que son parte de los problemas que más afectan a los menores de edad durante todo el año.

Por otro lado, en la noche del 31 de diciembre las autoridades registraron 13 accidentes viales, con 33 personas lesionadas y tres fallecidas. Las cifras muestran una reducción del 70% en muertes, frente a las ocurridas en la última noche del 2024. Además, impusieron 52 comparendos, la mayoría de ellos por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo.

En la noche de año nuevo, el personal de la Policía que atiende la línea 123 de emergencias recibió, en total, 43.721 llamadas. La mayoría de las quejas de la ciudadanía, según el informe de la institución, fueron por alteración de la tranquilidad, uso indebido de pólvora y otros comportamientos contrarios a la convivencia en una mayor efervescencia por cuenta de las celebraciones.

La violencia de género, como el homicidio, también tuvo resultados importantes. El reporte indica que hubo una reducción del 18% en casos de violencia intrafamiliar y del 27% en los feminicidios. Para lograr ese resultado, adelantaron 10.668 actividades de cumplimiento y 4.140 campañas de prevención en defensa de los derechos de las mujeres y las familias.

En cuanto al licor adulterado y la pólvora, que son dos de los males que más aquejan las celebraciones decembrinas, la Policía expuso que desmantelaron dos alambiques, incautaron 11.494 botellas de licor adulterado y más de once toneladas de pólvora en todo el país. Pese a ello, hasta el 31 de diciembre el reporte nacional era de 998 personas quemadas con pólvora.

