Los puntos claves de la declaración de “Martín Sombra” ante la JEP

Ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz rindió versión voluntaria el exmbiembro de las Farc Elí Mendoza, más conocido por su alias guerrillero Martin Sombra. El carcelero de las Farc, como también es conocido, habló durante ocho horas ante los magistrada Lily Rueda, relatora del macrocaso 07, relacionado con reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Además de mostrar confrontación con las actuales cabezas del partido Comunes (conformado por el antiguo Secretariado de las Farc) dio pista de quién fue el artífice de las recientes muertes de Jesús Santrich y El Paisa en territorio venezolano.

Canibalismo y entrenamiento de menores

Uno de los temas más crudos que tocó Martín Sombra fue su papel clave en el reclutamiento y entrenamiento de niños y niñas a las Farc. Durante la extensa diligencia, publicada por Blu Radio y la W, indicó que “Les enseñé ingeniería militar, explosivos, comunicaciones, enfermería, a construir trincheras, yo saqué de ahí una fuerza especial, saqué 300 que iban para diferentes frentes y bloques. Les enseñé la parte vulnerable como atacar, como puede ahorcar al otro y las mujeres son más peligrosas, les gusta mucho aprender”. También aseguró que entrenó caníbales, pero no especifico sobre qué personas se refería.

Sombra también señaló que el hoy senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada fue el culpable de que el grupo guerrillero fuera infiltrado, ya que empezó a reclutar jóvenes que terminaron siendo infiltrados. También afirmó que Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto armado como Timochenko habría “dado órdenes de fusilar a jóvenes señalados de ser presuntos infiltrados (...) En la organización de las Farc se han incorporado menores desde el año 64, cuando se fundan las Farc, todos chinos campesinos se fueron huyendo a la guerrilla”.

La versión de la muerte de Santrich y El Paisa

La diligencia, que duró cerca de ocho horas, Martin Sombra señaló quién habría matado a los líderes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por Iván Márquez en la frontera con Venezuela. Según el antiguo miembro de la guerrilla el asesinato de los líderes criminales Jesús Santrich y alias El Paisa fue perpetrado por el jefe de un grupo de las disidencias de las Farc, Jorge Eliécer Jiménez “Jerónimo Aljure”. El gobierno colombiano no

“Él (Jerónimo Aljure) estaba muy dolido por lo que había hablado el Paisa, Óscar, por lo que había hablado Romaña, por lo que había hablado Santrich. Él sale y se arma y comienza a darles. Él mata al Paisa, mata a Romaña, mata a Santrich, para que ustedes lo sepan. Él fue el que los mató y eso es bueno que quede claro, ya que estamos diciendo la verdad, eso ustedes no lo sabían” sostuvo Mejía. Asimismo, publicó la W Radio, Sombra confirmó los vínculos de las Farc con el régimen iraquí de Sadam Hussein, pues señaló que: “Le pagué los 10.000 fusiles a Hussein, 10.000 fusiles a 10 millones de pesos cada uno ¿cuánto vale?”.

Timochenko

Durante la diligencia, la magistrada Rueda tuvo que llamarle la atención sobre cómo se expresaba sobre algunas personas, entre ellas víctimas del conflicto, pues con su vocabulario estaría victimizándolas. Sombra si se fue lanza en ristre contra parte de la cúpula del antiguo Secretariado de las Farc y hoy cabezas del partido Comunes. Por ejemplo, de Rodrigo Londoño, dijo que era un ladrón. “Fui el que cuidé toda la plata. Fueron 6.000 canecas de 600 millones de pesos, pa que Timo lo sepa. Él no sabía donde estaba el tesoro de las Farc, ¿por qué? Porque los altos nunca confiaron en ellos. Ellos fueron ladrones, ellos robaron en los frentes y hay que decírselo de frente”,a seguró Sombra.

“Timoleón Jiménez ha dicho que lo que yo estoy hablando es mentira. A mí qué se me quita y qué se me pone; yo me estoy ganado 320.000 pesos y ellos 42 millones, entonces cómo se acomoda él con sus lucros personales, su buena casa, su buen estrene y buenas cosas. Yo le estoy haciendo inteligencia a ellos y en la sola navidad se comieron en comida 24 millones de pesos entre la familia de Timo, el negro Antonio, entonces a ustedes, me perdonan la frase, los tienen engañados con un poco de mentiras”, señaló ante la Sala De Reconocimiento de la Verdad de la JEP.

La diligencia estuvo presidida por la magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, quien le preguntó al compareciente sobre hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en las Farc-EP, entrenamiento en las filas y casos de desaparición forzada de niñas y niños. pic.twitter.com/2R0lQlC5NQ — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 5, 2022

¿Quién es Martín Sombra?

Helí Mejía Mendoza es Martín Sombra o el Carcelero de las Farc. Sus dos nombres de la guerra son los más conocidos para hacer referencia a este exguerrillero, uno de los máximos responsables de los miles de secuestros perpetrados por la extinta guerrilla. Según expedientes de inteligencia, Mendoza fue uno de los hombres más cercanos de los jefes guerrilleros Manuel Marulanda Vélez u Tirofijo. Tan estrecha fue su relación que en él depositaron la responsabilidad de custodiar a los secuestrados de más alto valor que pasaron a ser considerados como los canjeables.

Entre ellos estaban: Ingrid Betancourt, Clara Rojas y Alan Jara, exgobernador del Metra, y los estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, entre otros. Además de ser su custodio, las autoridades han reseñado a Martín Sombra como el encargado de construir grandes cárceles rodeadas de alambres de púas en medio de la selva en las encerraban a secuestrados. Además de ser el encargado de los secuestrados, el secretariado de las Farc también le encargó la tarea de fundar varios frentes de las Farc, como el 10, 23 y 45, en departamentos como Meta, Vichada, Arauca, Cundinamarca y Boyacá.

En expedientes judiciales en su contra también se pudo constatar que fue instructor de guerrilleros en técnicas de guerra, manejo de explosivos y labores de inteligencia y uno de sus discípulos fue Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy. Aparte de la labor estratégica de Martín Sombra, durante años las autoridades lo señalaron como el responsable de la toma a la base militar Girasol en La Macarena (Meta) el 8 de enero de 1999, y el ataque a la estación de Policía de Mitú (Vaupés) el 3 de noviembre de 1998. En esta última acción guerrilla fueron secuestradas 61 personas, entre ellas el entonces coronel Luis Mendieta.

Según su hoja criminal, Mendoza fue capturado el 25 de febrero de 2008. Al año siguiente comenzó su desmovilización y pidió pista para entrar a Justicia y Paz, lo que le permitió recuperar su liberad. Sin embargo, fue recapturado por el asesinato de un campesino en San Vicente del Caguán. Para 2017, cuando apareció sobre la mesa la posibilidad de recuperar su libertad, acogiéndose a la JEP, no lo dudó y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá avaló su solicitud en junio de ese año. En contra de Martín Sombra existen seis condenas superiores a los 40 años cada una.

Los fallos judiciales en los que fue condenado muestran que los delitos que cometió fueron: homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, desaparición forzada, actos crueles e inhumanos, reclutamiento de menores, homicidio en persona protegida, terrorismo, rebelión, tortura, tratos crueles e inhumanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Mendoza ha contado su versión de la guerra en el caso 01, sobre secuestro, y ahora en el 07, sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

