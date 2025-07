Lucho Herrera habría pagado $10 millones a paramilitares en caso de desaparición

El exciclista Luis Alberto Herrera, conocido como "Lucho", rindió declaración en la Fiscalía el pasado 5 de junio. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El exciclista Luis Alberto "Lucho" Herrera, quien es investigado por su presunta responsabilidad en un caso de desaparición forzada ocurrido en octubre de 2002, asistió el pasado 5 de junio al búnker de la Fiscalía para dar versión libre sobre esos mismos hechos. En su declaración, revelada por Noticias Uno, el también campeón de la Vuelta a España en 1987 negó estar involucrado, pero aceptó que pagó al menos $10 millones a paramilitares para que sacaran su nombre de la investigación.

El nombre de Herrera en este expediente se dio por cuenta de los testimonios entregados a la justicia por Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos,y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, ambos exmiembros de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Según ambos “exparas”, el exdeportista habría solicitado al entonces jefe del grupo armado ilegal, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, la desaparición de cuatro personas que, según él, eran milicianos de la guerrilla y planeaban secuestrarlo.

Según relató alias Ojitos, el exdeportista les habría entregado dos sobres de manila: uno con fotografías de las víctimas y otro con $40 millones en efectivo. “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había $40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas”, narró ante las autoridades.

Herrera, quien fue interrogado por la Fiscalía en calidad de indiciado, es decir como sospechoso de los hechos por los que se le señala, aseguró a funcionarios del ente investigador que en 2016 —14 años después de los hechos— lo buscaron hombres de ese grupo armado ilegal. “Me busco un señor y me dijo: ‘lo tienen a usted implicado en unas muertes de unas personas’. Me dijo que, que si usted no quiere quedar implicado en esas muertes, ellos me pueden sacar (sic). Entonces que les tenía que mandas $7.000 millones”, precisó.

Ante investigadores de la Fiscalía, Herrera, según las revelaciones del noticiero, aceptó haber pagado la suma de $10 millones para ese fin. “Yo se los di en Fusa, llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada”. Y agrega: “Se me acabó todo, me dicen el carnicero de Fusa”. Para el exdeportista, los señalamientos en su contra son todo un plan para extorsionarlo y, además, insiste en que es inocente y que nada tiene que ver con la desaparición de quienes serían sus vecinos.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Diuviseldo Torres, quienes desaparecieron en octubre de 2002. Según el testimonio de alias Menudencias, los cuerpos fueron enterrados en una finca ubicada en la vía entre Novilleros y Aguadita, zona donde al parecer Herrera tenía propiedades. El exciclista le dijo a la Fiscalía que, efectivamente, él conocía a Guerrero y a Torres, pero no dio más detalles sobre su relación.

¿Qué dice la defensa del exdeportista?

Hernando Benavides Morales, abogado del excicilista, dijo ante los micrófonos de la prensa que Herrera aun no está vinculado a una investigación como sujeto procesal. “A él se le llama por unas indicaciones que les hacen unas personas que están detenidas, pero de ahí en adelante, corresponde la Fiscalía establecer la verdad”. Y, sobre una posible captura, agregó: “Creemos que no, cuando uno puede declararse inocente, el que nada teme, nada debe, pero desde luego que le preocupa porque eso mortifica a cualquier persona y más cuando se trata de una gloria del ciclismo”.

El jurista también mencionó que partes del proceso se mantendrán en reserva, pues Herrera estaría siendo víctima de amenazas luego de que su nombre fuera vinculado al caso. “Él dio la cara hoy y la seguirá dando”, concluyó el abogado Benavides.

