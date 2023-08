Luz Mery Tristán: autopsia revela detalles que darían cuenta de un feminicidio

Luz Mery Tristán le dio a Colombia el primer campeonato mundial de patinaje en la prueba de los 5.000 metros en noviembre de 1990. Foto: Instagram: luzmerytristan

El pasado fin de semana, la patinadora profesional Luz Mery Tristán fue asesinada en Cali (Valle del Cauca). La hipótesis más fuerte es que la deportista de 60 años fue asesinada por su pareja, el empresario Andrés Ricci García. Ahora, el informe de la necropsia de Tristán, hecha por Medicina Legal, arroja nuevos detalles sobre la violenta muerte de la campeona de patinaje. Los datos son un valioso material probatorio dentro de la investigación, ya que el presunto asesino es investigado por el delito de feminicidio agravado.

En el documento, con fecha de seis de agosto y que fue conocido por el diario El Tiempo, se lee que la muerte de Luz Mery Tristán ocurrió el pasado viernes 4 de agosto. Según el informe, el cuerpo de la deportista ”presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de la región dorsal y otra herida a nivel del tórax”.

En el momento de su asesinato, la patinadora se encontraba en pijama, resalta el documento. Una de las balas atravesó su blusa y le causó una fractura en “la quinta vértebra torácica; laceración de las pleuras, de la aorta, tórax”, escribió el diario. Por otra parte, el informe señala que el fallecimiento de Tristán ”se produce como consecuencia de una hemorragia masiva que se desencadena por una laceración de la arteria aorta ocasionada por la herida por proyectil de arma de fuego”.

Dentro de los detalles de la autopsia, Medicina Legal también escribió que ”el pulmón izquierdo presenta contusión en el lóbulo superior y colapsó”. Por otra parte, el documento habla de golpes que recibió Luz Mery Tristán antes de morir. “A nivel del párpado superior derecho presenta un hematoma y tras la apertura del párpado se observó un hematoma que comprometía todo el globo ocular derecho, relacionado con un trauma contundente”, dice el informe.

Asimismo, la patinadora habría tratado de defenderse de su asesino. Medicina Legal escribió que “se encontraron hematomas en las falanges de varios dedos de la mano izquierda, relacionados con signos de lucha o defensa”.

¿Qué se sabe del asesinato de la patinadora Luz Mery Tristán?

La hipótesis más fuerte sobre el asesinato de Luz Mery Tristán, la patinadora de 60 años que fue campeona mundial en 1990, es que recibió varios disparos supuestamente de parte de su novio, Andrés Ricci García, con quien se iba a casar y quien atacó a tiros a la Policía cuando llegó al lugar de los hechos. El ente investigador dice tener pruebas para señalar a Ricci como el feminicida de la deportista.

“Esta persona fue capturada en su residencia, en desarrollo de una diligencia de allanamiento, en la que se encontró el cuerpo sin vida de esta gloria del patinaje y también se encontraron elementos que permitieron inferir que era el presunto autor de estos hechos”, afirmó la directora de la seccional Cali de la Fiscalía, Sandra Eugenia González.

Las otras denuncias contra Andrés Gustavo Ricci por supuesta violencia

Una mujer que estuvo casada con el empresario Andrés Ricci García aseguró hace siete años en sus redes sociales que él la violentaba. Su expareja aseguró en diciembre de 2016 que le pegó muchas veces, le prohibía salir con sus amigas y que, producto del maltrato, tuve que medicarse con pastillas antidepresivas.

“La verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quede callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre. Él me pegó muchas veces me prohibía salir con mis amigas, y yo que es lo peor de todo lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él (…) me quedé callada porque siempre pensé que lo podía cambiar, le tuve miedo lo sentí poderoso”, escribió la mujer en su perfil de Facebook.

La denunciante, quien además logró separarse por sentencia de Ricci, dijo conocer más casos de mujeres maltratadas por Ricci.

El presunto feminicida de Luz Mery Terán se declaró inocente

En medio de la audiencia de imputación, Andrés Gustavo Ricci no aceptó los cargos por el delito de feminicidio de su pareja, pese a que su abogado había insistido que estaba arrepentido y buscaría un preacuerdo con la Fiscalía. Tras imputarle cargos por los delitos de feminicidio y porte ilegal de armas, el juez ordenó medida de aseguramiento.

