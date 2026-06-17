Mantienen en prisión a presuntos asesinos de Sara Millerey González

Sara Millerey González tenía 32 años y vivía con su madre cerca del lugar donde fue asesinada por presuntos miembros del grupo delincuencial El Mesa que opera en Bello (Antioquia). Foto: La Disidencia

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Un juez de control de garantías extendió, a solicitud de la Fiscalía, la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias “Teta”, y Juan David Echavarría Zapata, alias “Chuky”. Los hombres son señalados de participar en el crimen de Sara Millerey González Borja, una mujer trans asesinada el 4 de abril de 2025 en Bello (Antioquia).

La prórroga de la medida de aseguramiento se dio luego de que el ente investigador alertara que alias “Teta” y alias “Chuky” podrían quedar en libertad por vencimiento de términos.

En contexto: Alertan que presuntos asesinos de Sara Millerey quedarían libres por vencimiento de términos

Según la Fiscalía, el proceso avanza dentro de los plazos legales: ambos hombres fueron imputados y acusados formalmente, y el caso ya superó la audiencia preparatoria de juicio, etapa en la que el juzgado admitió las pruebas presentadas por el ente investigador.

No obstante, la defensa apeló esa decisión y el recurso aún está pendiente de ser resuelto por del Tribunal Superior de Antioquia. Mientras esa instancia no se pronuncie, el juez no podrá programar el inicio del juicio oral.

La Fiscalía advirtió que esta demora procesal abrió la posibilidad de que los procesados solicitaran su libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, ambos continuarán privados de la libertad por otros casos. Juan David Echavarría Zapata, alias “Chuky”, enfrenta otra medida de aseguramiento por un proceso distinto y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias “Teta”, cumple una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión.

Por el crimen de Sara Millerey González, el 30 de abril de 2025 fue capturado alias “Teta” en una operación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía, en Bello (Antioquia). Luego, el 25 de mayo del mismo año, fue capturado alias “Chuky”. Ambos hombres serían miembros del grupo delincuencial El Mesa que opera en el municipo del norte antioqueño.

Así ocurrió el crimen de Sara Millerey González

De acuerdo con la investigación, el 4 de abril de 2025 los hombres, “señalados de ejercer ilegalmente control social por varias conductas delictivas que se presentaban en el sector”, habrían llevado a Sara Millerey González a un solar ubicado en el barrio Playa Rica, en Bello (Antioquia).

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Según la hipótesis de la Fiscalía, en ese lugar la mujer trans fue torturada y sufrió heridas de gravedad en el tórax, los brazos y las piernas. Posteriormente, habría sido arrojada a la quebrada La García.

El ente investigador sostiene que, tras abandonar a Sara Millerey González en el caño, los presuntos responsables habrían “constreñido a los vecinos para evitar que le prestaran ayuda y la sacaran del afluente”. Finalmente, familiares de la víctima y personal del cuerpo oficial de bomberos lograron rescatarla y trasladarla a un centro asistencial en Medellín, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

Sara Millerey González tenía 32 años y vivía con su madre cerca del lugar de los hechos. Era una persona conocida en el municipio y, según sus familiares, enfrentaba problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Organizaciones de derechos humanos han exigido que su asesinato no quede en la impunidad.

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