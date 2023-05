Marcelo Pecci: hermanos Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años de prisión

Marcelo Pecci Foto: AFP

Casi un año después de que el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, fue asesinado en la isla de Barú, ubicada en inmediaciones a la ciudad de Cartagena, la justicia colombiana condenó a 25 años y seis meses a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes financiaron el ataque. La decisión es del juzgado cuarto de Cartagena y se suma a cuatro sentencias que se han emitido en este caso.

La decisión se registró luego de que los hermanos Pérez Hoyos aceptaron ante un juez de garantías de Cartagena los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, por ser los encargados de entregar la plata para el atentado en el que fue asesinado el fiscal paraguayo.

La investigación de la Fiscalía determinó que ambos contactaron a Fernando Luis Correa, el cerebro de toda la operación y quien recientemente aceptó cargos, para encomendarle la misión de asesinar a Pecci. Para esto dispusieron de más de $1.500 millones.

En la diligencia llevada a cabo en enero en la que ambos aceptaron cargos, los hermanos le pidieron disculpas a la familia de Pecci y le confesaron que están arrepentidos de haber participado en el entramado criminal que acabó con su vida. “Aprovechando la situación, quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. Pidiéndole perdón a la familia no va a... Pero sí decir que me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí. De corazón les pido que me perdonen a la señora de Pecci y a la familia”, expresó Ramón Pérez.

A su turno, su hermano, Andrés, dijo: “Yo sé que fue un error muy grande. No tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y quiero ofrecerle disculpas de todo corazón”.

En este caso, la Fiscalía ha judicializado a siete personas: Wendre Still Scott, sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; y Eiverson Adrián Zabaleta, quien cumplió labores de transporte, fueron condenados el pasado 17 de junio del año pasado a 47 años de cárcel.

Por su parte Francisco Luis Correa, quien inicialmente se declaró inocente, aceptó cargos el pasado 28 de abril en una audiencia pública y pidió perdón. “Sociedad colombiana. De corazón, primeramente, pido perdón a Dios. A la familia del doctor Pecci, a su señor padre, a su señora madre, a sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, a su hijo Marcelito, a quien le quitamos el derecho de tener un papá. Muy arrepentido ante Dios. No pensé que con esto íbamos a causar tanto daño”, explicó Correa Galeano.

Por último, Margareth Chacón, acusada de preparar la logística para el asesinato de Pecci, es la única persona que continúa en juicio por este caso, pues se declaró inocente. Lo que resta en la investigación es determinar quién pagó por este crimen desde el extranjero y por qué.

