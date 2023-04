“A la familia del doctor Pecci de corazón le pido perdón”: exmilitar acepta cargos

Francisco Luis Correa Galeano, el exmilitar que sería el coordinador del crimen de Pecci. / Cortesía Fiscalía General

Francisco Luis Correa Galeano, probable coordinador del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, se declaró públicamente responsable por el crimen sicarial en la Isla Barú, que sacudió la justicia nacional y la paraguaya en junio de 2022. En audiencia de acusación, Correa Galeano pidió frenar la diligencia y le dijo al juez que está colaborando con la justicia y que está arrepentido.

En contexto: Dos narcos colombianos contactaron al coordinador del asesinato de fiscal Pecci

Como lo explicó El Espectador, la Fiscalía tenía cómo probar que Correa Galeano, exmilitar y exmiembro de los sicarios de Los Paisas, coordinó el asesinato de Pecci en Medellín, en el sector de la Plaza Minorista. El 5 de mayo del año pasado, justo cuando el fiscal paraguayo llevaba un día en Cartagena, donde disfrutaba de su luna de miel al lado de su esposa entonces embarazada, Claudia Aguilera. Correa Galeano aceptó haberse encontrado con los sicarios, que llegaron hasta Isla Barú.

“Sociedad colombiana. De corazón, primeramente, pido perdón a Dios. A la familia del doctor Pecci, a su señor padre, a su señora madre, a sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, a su hijo Marcelito, a quien le quitamos el derecho de tener un papá. Muy arrepentido ante Dios. No pensé que con esto íbamos a causar tanto daño”, explicó Correa Galeano, quien en el pasado explicó que fue contactado por dos hermanos narcotraficantes para coordinar el crimen. Pecci, por su parte, era el fiscal anticrimen que llevaba los procesos más importantes contra la mafia en su país.

Antecedentes: Caso Marcelo Pecci: la acusación contra coordinador del crimen del fiscal paraguayo

Y así continuó Correa Galeano: “No pensé que con esto íbamos a causar tanto daño. No medí las consecuencias. Me arrepiento de corazón. Ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir. A la familia del doctor Pecci de corazón les pido perdón. No medí las consecuencias de lo que hicimos. He demostrado colaboración con la Fiscalía para resolver este caso. Ya se ha podido ver que ha habido capturas en Colombia, Venezuela y Brasil. Yo espero que me tengan en cuenta el principio de oportunidad. Le solicito señor juez, que se suspenda esta audiencia”.

A su turno, el fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso, confirmó que Correa Galeano está documentando a la Fiscalía sobre el porqué del crimen y, entre ambas partes, redactarán una matriz de colaboración para hacer efectivo dicho recurso de principio de oportunidad. Llama la atención que es un beneficio que se les da a las personas que delinquen por primera vez. El 17 de agosto, el juzgado de Cartagena que conoce el proceso de Correa Galeano decidirá si la matriz se ajusta a la ley y, por tanto, se le pueden otorgar beneficios al exmilitar.

En contexto: Marcelo Pecci: hermanos narcos aceptaron que pusieron la plata para el atentado

La hipótesis en su contra sostiene que “Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño serían los encargados del seguimiento y ubicación de la víctima, reportando a Correa Galeano. Era el encargado de coordinar la acción criminal proporcionando el arma de fuego, dinero y los equipos celulares, insumos criminales que los pondría en Cartagena y entregados directamente a Gabriel Salinas y este se la entregaría al sicario Wendre Still Scott (el gatillero)”, como explicó Burgos en el escrito de acusación. Todos los procesados han aceptado cargos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.