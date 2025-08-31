No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Marino en formación cayó al río Magdalena durante llegada del Buque Gloria en Barranquilla

La institución pidió apoyo de la comunidad ribereña para hallar al joven marinero que cayó al río durante maniobras de alistamiento del reconocido buque. Esto se sabe.

Redacción Judicial
31 de agosto de 2025 - 07:05 p. m.
La Armada puso en marcha los protocolos de emergencia y movilizó embarcaciones, guardacostas y medios aéreos para iniciar la búsqueda.
La Armada puso en marcha los protocolos de emergencia y movilizó embarcaciones, guardacostas y medios aéreos para iniciar la búsqueda.
En medio de actividades de alistamiento para la llegada al puerto de Barranquilla (Atlántico) del Buque Escuela ARC Gloria, la Armada Nacional informó que el grumete Julián Fernando Condia Bello cayó al río Magdalena este 31 de agosto.

La institución activó los protocolos de seguridad y desplegó unidades de superficie, guardacostas y aeronaves para adelantar las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrió el accidente en el buque insignia de la Armada de Colombia.

Además, ordenó el desplazamiento de una comisión encargada de realizar la verificación preliminar y abrir la investigación correspondiente para establecer las causas del hecho. En paralelo, un equipo multidisciplinario fue designado para brindar acompañamiento a la familia del marino desaparecido.

“Solicitamos y agradecemos el apoyo de toda la comunidad marina y ribereña en el ejercicio de búsqueda y rescate que estamos adelantando con toda nuestra energía y capacidad para poder rescatar con vida a nuestro compañero caído al agua”, pidió la Armada.

Tras conocerse el accidente del grumete Condia Bello, la Alcaldía de Barranquilla informó que todas las actividades previstas para este 31 de agosto, en el marco del recibimiento del Buque Escuela ARC Gloria, fueron canceladas en el Gran Malecón.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

