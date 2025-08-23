Estados Unidos pide en extradición a oficial retirado de la Armada por narcotráfico

Las autoridades capturaron al oficial en febrero de este año, en el marco de la Operación Resplandor. (Imagen de referencia) Foto: EFE/Armada de Colombia - Armada de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El teniente (r) de la Armada, Julián David Mosquera Dussán, fue pedido en extradición por Estados Unidos en una investigación por delitos relacionados con narcotráfico. Según las pesquisas en su contra, el oficial de las fuerzas armadas habría sido el coordinador de una red dedicada el negocio de tráfico de sustancias ilícitas.

Mosquera Dussán está preso desde febrero de este año, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.

La investigación, que se dio en medio de la Operación Resplandor, reveló que en la Armada existía una poderosa red de narcotráfico que funcionaba gracias a uniformados de la Armada. Su tarea era asegurarse que embarcaciones cargadas de cocaína con destino a Estados Unidos no fueran inspeccionadas ni retenidas.

La red fue nombrada como el Cartel de la Armada y tendría, además, uniformados activos de la institución. Según la revista Semana, la red lavó dinero contratando a cantantes de música popular y tenía contacto directo con poderosos narcotraficantes.

Además del pedido de extradición contra el teniente retirado, Estados Unidos también pidió a Eduardo Martínez Barón, un ciudadano que estaría relacionado con esta red criminal. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, Martínez Barón habría sido el encargado de conseguir “los cargamentos de cocaína, coordinar su traslado a zonas costeras del Caribe y Pacífico colombiano, y pagar a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el envío”.

En cuanto al teniente retirado, el ente investigador precisó que habría “aprovechado su cargo en la Armada para entregar a la red narcotraficante, a cambio de dádivas, información privilegiada sobre las operaciones y las condiciones meteorológicas en alta mar, de tal manera que las embarcaciones cargadas con estupefacientes pudieran zarpar sin ser detectadas”.

A través de un comunicado de prensa, la Armada señaló: “La captura de estos individuos constituye un golpe estratégico a las estructuras del crimen transnacional del narcotráfico, al afectar sus capacidades de penetración e inteligencia delictiva orientadas a obtener información sobre las operaciones navales en el Caribe colombiano. Este resultado permitió frenar los intentos de infiltración de personas que buscaban establecer vínculos ilegales entre el narcotráfico y algunos miembros de las Fuerzas Militares”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.