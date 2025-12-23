Más de 1.800 cuerpos y 274 personas con vida fueron encontradas por la UBPD este 2025

Más de 1.800 cuerpos y 274 personas con vida fueron encontradas por la UPBD este 2025 Foto: UBPD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentó el balance de su gestión durante 2025, en el que reportó la recuperación de más de 1.800 cuerpos y la localización con vida de 274 personas, como resultado del fortalecimiento de nuevas metodologías, el uso de tecnología e innovación en los procesos de búsqueda e identificación.

Uno de los casos que refleja el impacto de este trabajo es el de Yonéider Martínez Úsuga, quien fue encontrado con vida y logró reencontrarse con su familia materna tras más de dos décadas de separación. “Yo tenía dos añitos cuando dejé de ver a mi mamá. Gracias a ella y a mi abuela por tener la valentía de dar conmigo. Desde que tengo uso de razón, soñé con este día”, expresó.

Otro caso, documentado por El Espectador, es el de Victoria*, quien fue reclutada por un grupo armado en 2004. Para ese momento tenía un bebé de dos años, Julián*, y un recién nacido al que llamó Darío*, a los que tuvo que dejar al cuidado de otras personas cuando ingresó a las filas.

Lea: El reencuentro de una madre desaparecida que sus hijos hallaron con vida

El pasado 31 de marzo de 2025, en la sede territorial Guaviare de la UBPD, Victoria y sus hijos por fin se reencontraron, luego de que su desaparición fuera reportada en 2019 por el Colectivo Orlando Fals Borda.

Historias como la de Yonéider y Victoria hacen parte de los 274 reencuentros logrados este año, impulsados por la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas. Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, estos resultados se dieron por el trabajo articulado entre distintas entidades del Estado.

En cuanto a la recuperación de cuerpos, la Unidad destacó que durante 2025 se adelantaron más de 2.800 prospecciones en sitios de interés forense en diferentes regiones del país. “Este es el resultado de toda la articulación interinstitucional. Adicionalmente, la tecnología y la inteligencia artificial se convierten en aliados determinantes en la búsqueda de personas”, señaló Forero.

Estas labores permitieron la recuperación de más de 1.800 cuerpos y la entrega digna de los restos de 222 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, un avance significativo frente a la búsqueda de las 135.396 personas reportadas como desaparecidas.

La UBPD explicó que estos resultados son producto del fortalecimiento de la capacidad investigativa de sus equipos territoriales, el mayor acceso a fuentes de información, la implementación de nuevas metodologías de búsqueda y estrategias como la red de apoyo operativo y las rutas buscadoras terrestres y fluviales. “Es importante porque estos resultados resumen todos los principios a los que les apostamos: celeridad y urgencia en la investigación y, por ejemplo, todo lo que hacemos con los aportantes de información, que son personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades, o cualquier otra que conozca de la suerte y el paradero de los desaparecidos”, afirmó Forero Martínez.

Le recomendamos: Mujeres resisten y buscan a sus desaparecidos en ríos, esteros y escombros

Otro de los avances destacados fue la instalación de los primeros tres Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, ubicados en Bogotá, Medellín y Girón (Santander), que funcionan en articulación con Medicina Legal, que, de acuerdo con la UBPD, “optimizando los procesos técnicos científicos para dar verdad y alivio a las familias buscadoras”. Con esta estrategia, en 2025 se realizó el abordaje integral de 788 cuerpos y se logró la identificación plena de 24 de ellos.

Frente a 2026, la Unidad de Búsqueda anunció que uno de sus principales retos será avanzar en la construcción de memoria y en la dignificación de las personas desaparecidas. La entidad proyecta ampliar los espacios destinados a honrar a las víctimas, similares a los que ya funcionan en Medellín y Palmira, así como seguir fortaleciendo el uso de la tecnología en los procesos de identificación.

(*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de la familia).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.