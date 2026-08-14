Medicina Legal entrega lista de 207 personas desaparecidas en el terremoto en Colombia

De acuerdo con el instituto, es la información oficial que se ha logrado recopilar hasta el momento. Estos son sus nombres. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer en la tarde de este viernes 14 de agosto la lista con los nombres de 270 de las personas desaparecidas en medio de terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado lunes.

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Según el instituto, con corte a las 3:00 p. m. se han recibido los datos de más de dos centenares de personas que son buscadas por su familias en los lugares más afectados por el terremoto. Estos son sus nombres:

Asimismo, Medicina Legal, hasta la tarde de este viernes, ha recibido los cuerpos de 270 de ellas ha sido enviadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ya tiene plenamente identificadas a 259 personas. De acuerdo con el instituto, los cuerpos son provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Además, entre ellos hay 19 menores de edad.

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