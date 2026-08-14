Defensoría hace llamado a gobierno De la Espriella para atender emergencias por incendios

Los incendios forestales en Nariño afectan a Los Andes Sotomayor, Ancuya, Santacruz, Linares, La Llanada y Guaitarilla. Foto: Bomberos Pasto

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En medio de las tragedia que vive el país por cuenta del terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, se suma otra emergencia: los incendios forestales que consumen la vegetación por cuenta del fenómeno de El Niño. Por eso, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al gobierno de Abelardo de la Espriella para que atienda rápidamente la problemática.

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A través de un comunicado, la entidad liderada por Iris Marín le pidió al Ejecutivo, a las autoridades territoriales y ambientales, y a los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), que tengan “una respuesta articulada y oportuna frente a la emergencia ocasionada por los incendios que se presentan en el país”.

La Defensoría resaltó que los incendios forestales no son un tema menor, pues, según la información que han recopilado, se necesita “atención prioritaria en los departamentos de Antioquia, Quindío, Nariño, Tolima, Cesar y Cundinamarca, especialmente en las zonas donde persiste una amenaza para la vida e integridad de las personas, así como para las viviendas, los cultivos, los animales y los medios de subsistencia de las comunidades”.

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Asimismo, la entidad le dijo al gobierno que ha identificado que en Antioquia “se reportan cuatro focos activos en los municipios de Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí, mientras que en Medellín los organismos de socorro atienden dos emergencias adicionales, una de ellas localizada en el sector del Alto de Boquerón, corregimiento de San Cristóbal”. Agregó que en el caso de Santa Fe de Antioquia, “el incendio presenta un avance de control cercano al 90 %, mientras que en Abejorral las condiciones del terreno dificultan las labores”.

Por otra parte, señaló que, en el caso de Quindío, “las altas temperaturas, la baja humedad y la vegetación seca mantienen condiciones de amenaza, especialmente en Génova y Pijao, que se encuentran en alerta roja”. También resaltó que “se requieren medidas de vigilancia y preparación en Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya, donde fue declarada la alerta naranja, mientras que Córdoba se encuentra en alerta amarilla”.

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En Nariño, la Defensoría dice que permanecen activos tres incendios en Los Andes Sotomayor, La Llanada y Santacruz de Guachavés. Por eso, la Gobernación del departamento declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta con el fin de atender la emergencia. Por otra parte, en Tolima, 36 de 47 municipios están en alerta roja y se reportan 31 incendios activos en 15 municipios, que han afectado 11.220 hectáreas. “Los incendios han perjudicado tres viviendas en San Luis y generado impactos en medios de vida y servicios como agua, salud y educación. El departamento declaró la calamidad pública y cuenta con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial y terrestre del Ejército Nacional”, dice la Defensoría.

En el caso de Cesar, la entidad señala que “persisten incendios, principalmente en zonas rurales y ecosistemas de la Serranía del Perijá. Se mantienen focos activos en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego”. La entidad le resaltó al gobierno que “las autoridades han solicitado apoyo adicional para fortalecer las labores de control y extinción”.

Sobre Cundinamarca, la Defensoría señala que “se mantienen puntos activos de incendio en el municipio de La Vega. Asimismo, en el sector de Chusacá, entre Soacha y Sibaté, se presentó un complejo de incendios que llegó a amenazar infraestructura estratégica, entre ella la planta Alicachín, fundamental para la regulación del río Bogotá”.

La entidad resalta que hay en total 78 municipios se encuentran en alerta roja y 10 en alerta naranja por amenaza de incendios forestales durante junio, julio y agosto de este año. Por eso dice que “resulta urgente monitorear de manera permanente la situación, coordinar con las autoridades territoriales y atender sus solicitudes de apoyo cuando la magnitud de las emergencias supere las capacidades locales”.

En su comunicado, le dice al gobierno de De la Espriella que es necesario “disponer de recurso humano, maquinaria, equipos especializados, brigadas forestales, carros cisterna, elementos de protección y, cuando las condiciones técnicas y de acceso así lo requieran, apoyo aéreo para las labores de control y extinción”. Asimismo, que, como medida de prevención, “recomendamos a las comunidades evitar quemas de residuos, pastizales o material vegetal; no arrojar colillas, fósforos ni elementos que puedan generar fuego; y extremar las precauciones en zonas rurales y de vegetación seca”.

Por su parte, el gobierno del presidente De la Espriella no se ha referido a cómo atenderá las emergencias ocasionadas por el fenómeno de El Niño. Sus declaraciones, en la primera semana de mandato, han estado enfocadas a la atención de los daños y damnificados por el terremoto del pasado lunes.

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