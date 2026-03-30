Medicina Legal identifica a los 69 uniformados víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El pasado 23 de marzo, un aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) perdió altura y se cayó aproximadamente a un kilómetro y medio de la pista de despegue en Puerto Leguízamo (Putumayo). Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

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Medicina Legal confirmó este 30 de marzo que concluyó la identificación de las 69 personas que murieron en el accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que se cayó una aeronave Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Con este anuncio, a siete días del siniestro, la entidad da por cerrada la fase técnico-forense inicial tras la tragedia.

De acuerdo con la información, los procedimientos sobre los cuerpos finalizaron en la noche del 26 de marzo, luego de varios días de trabajo continuo. En un primer balance, 54 víctimas fueron plenamente identificadas mediante métodos técnicos, mientras que otras 15 requirieron procesos genéticos con sus familiares debido al estado de los restos, lo que implicó la toma y análisis de muestras biológicas.

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La entidad explicó que todos los cuerpos pasaron por los protocolos de identificación establecidos. Sin embargo, en algunos casos fue necesario acudir a pruebas de ADN para lograr la plena individualización, un proceso que se completó en un plazo de entre 48 y 72 horas tras la recolección de muestras.

Para atender la emergencia, Medicina Legal desplegó 12 equipos forenses interdisciplinarios integrados por 57 especialistas, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. Este grupo trabajó de manera articulada en las labores de recuperación, identificación y posterior entrega digna de las víctimas a sus familias.

Quiénes son las 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

Ariel Leonardo Villota Guevara

Jaime Alexander Fernández Camargo

Yeferson Fabián Otavo Yaima

Andrés Javier Moreno Chávez

Jorge Luis Morales Rumbo

Marco Tulio Martínez Varón

Juan Ernesto Quintero Aquite

Luis Eduardo Blanco Hernández

Mateo Herrera López

Luis Andrés Noreña Andica

Jaider Alexis Solís Torres

Benjamín Esteban Pérez Torres

Julián David González Herrera

Luis Eduardo González Hernández

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Natalia Rojas Velandia

Rafael Santos Guerra Almeida

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Daniel Esteban Arias Pérez

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Cristian Camilo Contreras Astroza

Jeison Mena Hurtado

Jesús Antonio Narváez Vargas

Alejandro José Ramírez Mejía

Giovanny Ocampo Tenorio

Jesús Eduardo Hernández Hernández

José Alfredo Pérez Ramírez

Anderson Steven Moreano Canticus

Juan Pablo Amador Pinilla

Romer Vargas Silva

Santiago Andrés Arias Pérez

Arnulfo Gildardo Montánchez

Leandro Díaz Reyes

Hugo Mario Varón Reyes

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Edier Enrique Obando Rengifo

John Fader Cruz Vargas

Wilson Daniel Otavo Tique

Camilo Andrés Argel Villadiego

Luis Antonio López Orozco

Carlos Andrés Tabaco Franco

José Marco Mendoza Caicedo

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Jarvi Dabián Morán Viteri

Urbano Junior Pertuz Martínez

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Eyder Yobany Dizu Morano

Javier Fernando Méndez Torres

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

José Esteban Marino Saavedra

Carlos Elías De la Cruz Gutiérrez

Julián David Céspedes Arias

Óscar Fabián Romero Silva

Brayan Espejo Díaz

Juan Camilo Ovallos Lozano

Jairo Andrés Rincón Machado

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

Janier Andrés Navarro Rangel

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Ederxander Morales Torres

Yeiner Cabrera Bustos

José Yefer Moreno Viveros

William Andrés Vélez Ortiz

Jonatan Moreno Baena

Jesús Alejandro González

Kaled David Julio Severiche

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