Medicina Legal identifica a los 69 uniformados víctimas del accidente aéreo en Putumayo

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Medicina Legal confirmó este 30 de marzo que concluyó la identificación de las 69 personas que murieron en el accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que se cayó una aeronave Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Con este anuncio, a siete días del siniestro, la entidad da por cerrada la fase técnico-forense inicial tras la tragedia.
De acuerdo con la información, los procedimientos sobre los cuerpos finalizaron en la noche del 26 de marzo, luego de varios días de trabajo continuo. En un primer balance, 54 víctimas fueron plenamente identificadas mediante métodos técnicos, mientras que otras 15 requirieron procesos genéticos con sus familiares debido al estado de los restos, lo que implicó la toma y análisis de muestras biológicas.
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La entidad explicó que todos los cuerpos pasaron por los protocolos de identificación establecidos. Sin embargo, en algunos casos fue necesario acudir a pruebas de ADN para lograr la plena individualización, un proceso que se completó en un plazo de entre 48 y 72 horas tras la recolección de muestras.
Para atender la emergencia, Medicina Legal desplegó 12 equipos forenses interdisciplinarios integrados por 57 especialistas, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. Este grupo trabajó de manera articulada en las labores de recuperación, identificación y posterior entrega digna de las víctimas a sus familias.
Quiénes son las 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo
- Ariel Leonardo Villota Guevara
- Jaime Alexander Fernández Camargo
- Yeferson Fabián Otavo Yaima
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Jorge Luis Morales Rumbo
- Marco Tulio Martínez Varón
- Juan Ernesto Quintero Aquite
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Mateo Herrera López
- Luis Andrés Noreña Andica
- Jaider Alexis Solís Torres
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Julián David González Herrera
- Luis Eduardo González Hernández
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Jhonathan Stid Pinzón Reyes
- Natalia Rojas Velandia
- Rafael Santos Guerra Almeida
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Cristian Camilo Contreras Astroza
- Jeison Mena Hurtado
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Alejandro José Ramírez Mejía
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- José Alfredo Pérez Ramírez
- Anderson Steven Moreano Canticus
- Juan Pablo Amador Pinilla
- Romer Vargas Silva
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Arnulfo Gildardo Montánchez
- Leandro Díaz Reyes
- Hugo Mario Varón Reyes
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Edier Enrique Obando Rengifo
- John Fader Cruz Vargas
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Luis Antonio López Orozco
- Carlos Andrés Tabaco Franco
- José Marco Mendoza Caicedo
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Jarvi Dabián Morán Viteri
- Urbano Junior Pertuz Martínez
- Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Javier Fernando Méndez Torres
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- José Esteban Marino Saavedra
- Carlos Elías De la Cruz Gutiérrez
- Julián David Céspedes Arias
- Óscar Fabián Romero Silva
- Brayan Espejo Díaz
- Juan Camilo Ovallos Lozano
- Jairo Andrés Rincón Machado
- Brandon Leonel Jiménez Clavijo
- Janier Andrés Navarro Rangel
- Wilmer Olegario Petevi Pantoja
- Ederxander Morales Torres
- Yeiner Cabrera Bustos
- José Yefer Moreno Viveros
- William Andrés Vélez Ortiz
- Jonatan Moreno Baena
- Jesús Alejandro González
- Kaled David Julio Severiche
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.