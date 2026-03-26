Medicina Legal culminó procedimientos de las 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El instituto aseguró que del total de las víctimas, 54 fueron totalmente identificadas y 15 se encuentran en proceso genético para toma de muestras con los familiares. Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

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Los procedimientos que adelantaba Medicina Legal sobre los cuerpos de las 69 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Putumayo el pasado 23 de marzo terminaron en la noche de este jueves 26. Según el instituto, del total de las víctimas, 54 fueron completamente identificadas y 15 se encuentran en proceso genético para toma de muestras con los familiares.

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A través de un comunicado, la institución aseguró que las víctimas de la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana pasaron todas por los procesos para ser identificadas. Sin embargo, por el estado de algunos de los cuerpos, algunas deben pasar por otros procedimientos con las familias. Según el comunicado, esperan terminar “en el lapso de 48 a 72 horas el proceso de recolección y estudio de muestras de los 15 cuerpos pendientes por identificar”.

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Para atender la tragedia, Medicina Legal dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por “57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”.

Aseguraron desde el instituto que seguirán trabajando “para avanzar en los procesos de identificación y cotejo de muestras genéticas de las 15 víctimas, garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”.

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Dentro de los cuerpos identificados más recientemente están el de un sargento y 12 de los soldados profesionales que iban en el avión. Según el Ejército, los cuerpos de los uniformados todavía no han sido entregados a las familias.

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