Médico Antonio Figueredo, imputado y detenido por golpiza de María Paula Pizarro

Antonio Figueredo, reconocido cardiólogo, fue imputado por violencia intrafamiliar agravada. Foto: Captura de Noticias Caracol

El cardiólogo Antonio Figueredo estará detenido en su lugar de residencia mientras avanza la investigación por la denuncia que le interpuso la joven médica María Paula Pizarro, con quien sostenía una relación. La mujer contó que Figueredo la golpeó el 12 de noviembre de 2021 cuando se disponían a ir a un hotel. Le rompió el tímpano, le fracturó tres dientes y Medicina Legal le dio ocho días de incapacidad. El hombre será investigado formalmente por violencia intrafamiliar agravada y no podrá acercarse a Pizarro ni comunicarse con ella.

Luego de que Figueredo no acudiera a la primera audiencia de imputación a la que lo citó la Fiscalía, el ente investigador finalmente pudo imputarle cargos el 31 de diciembre de 2021 y un juez de garantías le impuso una medida no privativa de la libertad. Aunque la defensa de Pizarro había pedido que fuera pública, sin consultarlo con la víctima, la fiscal del caso pidió al juez que la audiencia se realizara de manera reservada pues dijo que era un tema sensible, al tratarse de un caso de violencia de género.

El Espectador tuvo acceso a las actas de compromiso que firmó el médico Antonio Figueredo al finalizar la audiencia. Además de aceptar que le instalarán un mecanismo de vigilancia electrónica (por ejemplo, un brazalete) y que no podrá salir de su casa, el reconocido cardiólogo firmó el documento, que contiene dos advertencias adicionales. Por un lado, “la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentre la víctima María Paula Pizarro Higuera, incluyendo su lugar de trabajo”.

Por otro lado, aceptó “la prohibición de comunicarse con la señora María Paula Pizarro Higuera o algún miembro de la familia de la víctima, por cualquier medio digital, telefónico o red social o por cualquier medio de comunicación”. La defensa de la joven médica, sin embargo, se opuso a que Figueredo esté recluido en su casa y apelaron la decisión del juez sexto penal de garantías de Floridablanca, ante quien se realizó la audiencia. Mientras un juez de conocimiento entra a revisar si mantiene o aumenta las medidas impuestas al cardiólogo, el hombre deberá continuar recluido en su hogar, ubicado en el mismo municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

La agresión de María Paula Pizarro ocurrió cuando salía con Figueredo de un bar en la capital de Santander. “Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me lleva a una residencia, me pide que le baile, yo le digo que no. Entonces me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo. Luego me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal y como pude me subí al carro (...) Me llevó al sótano de un parqueadero y me dijo que me tenía que perder, que no podía llegar así a la casa”, le dijo la mujer a Semana en diciembre, tras denunciar a su agresor, quien además era amigo de su padre.

