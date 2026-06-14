Medida de aseguramiento para alias Mono Milicio, señalado de atentados en Antioquia

Uno de los hechos por los que es investigado ocurrió el 1 de septiembre de 2025, cuando detonó un cilindro bomba que causó la muerte de un suboficial del Ejército Nacional. Foto: Fiscalía General de la Naci

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Este 14 de junio, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Javier Arley Serna Areiza, alias Mono Milicio, presunto integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc. Los cargos corresponden a los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado con fines terroristas, terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según la Fiscalía General de la Nación, alias Mono Milicio estaría involucrado en acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil en el norte y nordeste de Antioquia. Uno de los hechos por los que es investigado ocurrió el 1 de septiembre de 2025.

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“En la vía que conduce de San Andrés de Cuerquia a Toledo (Antioquia), habría instalado y detonado un cilindro bomba que causó la muerte de un suboficial del Ejército Nacional, quien llegó al lugar para intentar desactivar el artefacto explosivo improvisado”, explicó el ente investigador.

El disidente también sería el responsable del homicidio de dos personas el 9 de marzo de 2025, en zona rural de San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Según la Fiscalía, las víctimas fueron citadas con el pretexto de reparar una motocicleta, trabajo por el que recibirían un pago. Sin embargo, “se trataba de un engaño para atacarlas con armas de fuego, en medio de señalamientos de que serían posibles informantes de la fuerza pública”.

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La investigación da cuenta de que alias Mono Milicio se convirtió en explosivista de las disidencias de las Farc en enero de 2025 y que, desde entonces, habría asumido la preparación y ejecución de ataques. El procesado no aceptó los cargos, por lo que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

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