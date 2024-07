“Mi delito fue darle comisión a quienes la pidieron”: contratista de la Ungrd

Carrotanques en La Guajira. Foto: UNGRD

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha tenido nuevos capítulos en los últimos días. En esta oportunidad el protagonista es Luis Eduardo López Rosero, más conocido como El Pastuso, quien es el empresario que se quedó con el contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira, en el que se presentaron sobrecostos de hasta $20.000 millones. La negociación del contratista con la Fiscalía estaría en el limbo, pues la información que ha entregado al grupo de fiscales del ente investigador no ha sido completa, según fuentes cercanas al proceso.

Le negociación, aseguran quienes conocen los detalles del caso del empresario, le apuntaba a un principio parcial; sin embargo, “atendiendo que las versiones de él resultaron incompletas o falsas, lo único que queda es la posibilidad de hacer un acuerdo”, en el cual sería necesario “aceptar unos delitos, pagar una plata y buscar la rebaja de pena”, asegura una fuente cercana al asunto. Sin embargo, López Rosero, entrevista con Noticias Caracol, aunque menciona que la Fiscalía tiene todas la pruebas sobre sus aportes a la investigación, también entregó detalles de la entrega de sobornos en el entramado de corrupción de los carrotanques.

Por ejemplo, al mencionar un presunto soborno que habría recibido Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, por cerca de $7.200 millones, López Rosero precisó que en ningún momento se acordó ese monto, sino que “es un contrato donde pidieron un porcentaje del 12,5% y el 1,5% (...) Cuando ellos entregan el contrato, lo que me dicen es que hay que entregar una comisión de ese porcentaje que le acabo de decir”, le dijo a ese medio de comunicación. Así mismo, El Pastuso aseguró que esa comisión fue pedida por el propio Sneyder Pinilla, pero dijo desconocer para qué era.

De igual manera, el empresario, oriundo de Pasto, dijo que los funcionarios de la Unidad lo buscaron propiamente a él para “hacer un contrato de carrotanques”. “El contrato de carrotanques como tal se cumple, el objeto contractual como tal yo lo cumplo, yo entrego los carrotanques tal cual las especificaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo me pide a mí”, apuntó. Y agregó: “Segundo elemento, ahí hay un tema que es muy claro y es que me piden a mí una comisión. Y lo que he podido evidenciar, el delito al que me veré abocado en un futuro con el tema de las fiscalías fue yo acceder a darle la comisión a las personas que me pidieron”.

En ese sentido, López Rosero le dijo al medio que fue, también Sneyder Pinilla, quien le pidió esa comisión. “Por eso pido, perdón al país, por haber accedido a dar una comisión porque ellos me dieron un negocio. Tercero, es bueno aclarar que yo, como empresario nariñense, lo que voy a hacer es hacer la devolución del último peso que yo me gané en el contrato de los carrotanques”, aseguró el contratista, no sin antes señalar que devolverá, al menos, $3.200 millones a la Fiscalía.

López Rosero también mencionó cómo funcionó la operación para la entrega del dinero. Aseguró que las entregas se hicieron los días 2, 3 y 4 de enero del 2024 y que fue a través de unos cheques de una de sus empresas, los cuales se cobraron en bancos en centros comerciales de Bogotá, como Unicentro y Andino. “Allí se hace la entrega a un señor que envía al señor Sneyder a recoger el dinero”, agregó.

Así las cosas, Luis Eduardo López espera recibir detalles de la Fiscalía en las próximas horas sobre su situación, pues la información que entregó de forma incompleta, en busca de un principio de oportunidad, podría jugarle en contra en su búsqueda de beneficios penales. Mientras tanto, Sneyder Pinilla y quien fuera su jefe en la Unidad, Olmedo López, están en una situación similar, pues también negocian con el ente investigador, entidad que analiza las pruebas entregadas por ambos exdirectivos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.