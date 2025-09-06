No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Migración Colombia expulsó a un alemán acusado de 47 casos de intento de asesinato

El ciudadano alemán tenía en su contra una circular roja de la Interpol. Además de los 47 casos de intento de asesinato, es investigador por dos de tentativa de homicidio, 13 de lesiones corporales graves y un caso de incendio agravado en grado de tentativa.

EFE y Redacción Judicial
07 de septiembre de 2025 - 12:13 a. m.
El ciudadano alemán tenía una circular roja de la Interpol en su contra. (Imagen de referencia)
El ciudadano alemán tenía una circular roja de la Interpol en su contra. (Imagen de referencia)
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano alemán que era buscado por Alemania por varios delitos, incluidos 47 casos de intento de asesinato. El europeo tenía, además, una circular roja de la Interpol.

El hombre, que estaba fugado desde agosto pasado, está pedido por “delitos cometidos en septiembre de 2009, entre ellos 47 casos de intento de asesinato, dos casos de intento de homicidio, 13 casos de lesiones corporales graves y tentativa de incendio agravado”, afirmó la subdirectora de Control Migratorio de Migración Colombia, Juliana Rodríguez.

La funcionaria agregó que “la captura y posterior expulsión son el resultado del trabajo conjunto entre Migración Colombia, las agencias de seguridad colombianas, las autoridades alemanas y la Interpol, lo que permitió ubicar al fugitivo en territorio nacional”.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades alemanas, que realizarán el proceso de repatriación para que responda ante la justicia de su país.

Por EFE

Por Redacción Judicial

