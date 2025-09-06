Migración Colombia expulsó a un alemán acusado de 47 casos de intento de asesinato

El ciudadano alemán tenía una circular roja de la Interpol en su contra. (Imagen de referencia) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano alemán que era buscado por Alemania por varios delitos, incluidos 47 casos de intento de asesinato. El europeo tenía, además, una circular roja de la Interpol.

🗞️#EsNoticia | En trabajo articulado con las autoridades alemanas e INTERPOL, @migracionCol expulsó del pais a un ciudadano alemán requerido por la justicia de su país, con Circular Roja vigente, por delitos cometidos en 2009, entre ellos 47 cargos por intento de asesinato. pic.twitter.com/dadOyHd3wN — Migración Colombia (@MigracionCol) September 6, 2025

El hombre, que estaba fugado desde agosto pasado, está pedido por “delitos cometidos en septiembre de 2009, entre ellos 47 casos de intento de asesinato, dos casos de intento de homicidio, 13 casos de lesiones corporales graves y tentativa de incendio agravado”, afirmó la subdirectora de Control Migratorio de Migración Colombia, Juliana Rodríguez.

La funcionaria agregó que “la captura y posterior expulsión son el resultado del trabajo conjunto entre Migración Colombia, las agencias de seguridad colombianas, las autoridades alemanas y la Interpol, lo que permitió ubicar al fugitivo en territorio nacional”.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades alemanas, que realizarán el proceso de repatriación para que responda ante la justicia de su país.