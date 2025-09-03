Mindefensa abre proceso sancionatorio por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

Helicópteros rusos MI-17 varados en la base de Tolemaida. Foto: Procuraduría

El Ministerio de Defensa inició un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company INC por presuntos incumplimientos en el contrato para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, fundamentales para las operaciones de seguridad y defensa del país.

El contrato, firmado en 2024 por un valor superior a US$32,4 millones (es decir, $129,6 mil millones en moneda colombiana), contemplaba el overhaul o mantenimiento mayor a tres aeronaves, la extensión de horas de vuelo a otras tres y la reparación y adquisición de componentes. La ejecución estaba prevista hasta el 15 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe de supervisión radicado el 28 de agosto, si bien el contratista entregó en junio las extensiones de horas de vuelo de tres helicópteros —que ya están en operación—, no ha cumplido con la entrega de las aeronaves sometidas a overhaul ni con la totalidad de las obligaciones técnicas y comerciales pactadas.

La Contraloría General de la República informó que inició un seguimiento especial a la ejecución de este contrato, con el fin de verificar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Entre las irregularidades detectadas, el Ministerio señala retrasos en cronogramas, ausencia de documentación exigida y fallas en la ejecución de compromisos contractuales.

Ante esta situación, Mindefensa citó al representante legal de la compañía a una audiencia pública con el fin de garantizar el derecho de defensa y permitir la presentación de descargos. De manera paralela, también fue convocada la aseguradora, en su calidad de garante del contrato, dado que las pólizas expedidas cubren la calidad de los bienes entregados y respaldan el 100 % del anticipo girado por el Estado.

La cartera de Defensa advirtió que, de comprobarse la responsabilidad de la contratista, se aplicarán las “sanciones contractuales correspondientes, incluyendo la ejecución de cláusulas penales, la imposición de multas y la reclamación de garantías, conforme a lo pactado en el contrato y la legislación colombiana vigente”.

