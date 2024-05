Inspección a base aérea en Tolemaida evaluó estado de once helicópteros

Esta visita se realizó en el marco de una investigación que adelanta el ente de control en contra de la exsecretaria general del Ministerio de Defensa.

La Procuraduría realizó una visita a la Base Aérea de Tolemaida durante la cual estuvo verificando el estado real de 11 helicópteros MI-17 de las Fuerzas Militares. Estas aeronaves se encuentran en los hangares de esta sede militar, pero no estarían prestando servicio por falta de mantenimiento. Esta visita se realizó en el marco de una investigación que adelanta el ente de control en contra de la exsecretaria general del Ministerio de Defensa.

Dicha investigación se debe a las presuntas anomalías que se habrían presentado en un convenio con una compañía rusa para la reparación y puesta en marcha de estas aeronaves. Por ello, se verificó el número de equipos que están en operación y de aquellos que se encuentran en tierra. Sumado a esto se solicitaron las bitácoras de operaciones y de mantenimientos para verificar detalles.

Por otra parte, el ente de control le consultó a la base militar qué alternativas tienen para que las aeronaves de fabricación rusa, vuelvan a entrar en funcionamiento. Esto debido a que se han presentado algunos problemas con el contrato que se tiene con la firma rusa Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.) luego del inicio de la guerra con Ucrania, según expuso el Ministerio Público. Específicamente, porque debido al conflicto que existe actualmente entre ambos países, NASC S.A. entro en la lista OFAC, más conocida como lista Clinton.

Sobre este punto, la Brigada de Mantenimiento NRO.32 del Fuerte Militar de Tolemaida, expuso que ya se encuentra en búsqueda de otras alternativas comerciales y ya tiene en lista a siete posibles empresas que pueden realizar el mantenimiento de los helicópteros. Además, compartió información sobre la vida útil de estas aeronaves, los diferentes tipos de mantenimientos que les han realizado y la proyección de la pérdida de su capacidad en el tiempo.

Sin embargo, el Ministerio Público alertó que de no realizarse el mantenimiento a estas once aeronaves antes de 2026, ocho de ellas “ingresarían al programa de preservación y no podrían ser utilizados por la fuerza pública”.

