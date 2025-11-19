Mindefensa confirma sanción a empresa que incumplió contrato de mantenimiento de hicópteros

Los helicópteros rusos Mi-17 que debían entrar a mantenimien to, han estado por meses varados en la base miltar de Tolemaida. Foto: Procuraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se sigue moviendo el caso de los incumplimientos de la empresa estadounidense Vertol Systems Company para el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 rusos del Ejército Nacional. Un contrato al que se había hecho esa empresa, por más de COP 129.000 millones y que ahora tendrá que devolverle el dinero al Estado colombiano por no haber hecho su trabajo.

El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Defensa había sancionado a la firma estadounidense, pues la empresa había ejecutado solo el 8% del contrato, a pesar de haber recibido el 50% del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones. Es decir, unos COP 60.000 millones. La sanción impuesta por esos incumplimientos fue de USD 8 millones, unos COP 33.700 millones.

En contexto: Mindefensa sancionó a empresa estadounidense por incumplir contrato para reparar helicópteros

De paso, el Ministerio de Defensa le advirtió a la empresa Vertol que haría efectiva la póliza de garamtía del contrato con Berkley Internacional Seguros Colombia y que tendría que devolverle al país más de USD 13 millones, que equivalen a unos COP 51.000 millones, que ya habían sido girados por el Ministerio de Hacienda para pisar a modo de anticipo el mantenimiento de la flota de helicópteros.

Al conocerse la noticia de la sanción, la empresa estadounidense anunció la radicación de un recurso de reposición contra los argumentos del Ministerio de Defensa en su decisión del 7 de noviembre. Casi dos semanas después, esa cartera de gobierno dejó en firme la sanción inicial, declarando una vez más el incumplimiento parcial del contrato de mantenimiento.

Lea también: Fiscalía indaga posibles fallas en cuatro bombardeos que dejaron menores de edad muertos

En su confirmación, el Ministerio de Defensa argumentó que no existe ninguna causal de nulidad que afecte la orden administrativa de sancionar a la empresa Vertol. En concepto de ese despacho del gobierno, los contratistas tenían pleno conocimiento de las consecuencias que enfrentarían en caso de incumplir con responsabilidades frente al millonario contrato.

“Desde el informe de incumplimiento presentado por el supervisor del contrato y la citación a audiencia, en torno a este aspecto, fue comunicado al contratista y a su garante en el inicio de dicha actuación cuáles serían las consecuencias de su incumplimiento, información en la cual fue incluida la imposición de multas por parte del contratante”, se lee en la más reciente decisión del Ministerio de Defensa.

Le puede interesar: Ataque de las disidencias de “Iván Mordisco” contra estación de Policía en Jambaló (Cauca)

Desde hace un año la Procuraduría General de la Nación había advertido que la empresa Vertol no tenía la capacidad para cumplir con el contrato y que, desde esa fecha, ya se preveían retrasos en la ejecución del mismo. Incluso, tras una inspección al Ministerio de Defensa en diciembre de 2024, el procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa Torrado, anunció una revisión exhaustiva de la documentación e información disponible sobre los estudios previos y la modalidad de contratación.

El pasado 9 de septiembre la Procuraduría visitó de nuevo al Ministerio de Defensa para hacer una inspección, recolectar información sobre presuntos incumplimientos en el contrato de mantenimiento y reparación de helicópteros Mi-17, con el objetivo de anticiparse a posibles riesgos en la gestión pública y verificar el cumplimiento de las obligaciones de Vertol para con el contrato y con el Estado colombiano.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.