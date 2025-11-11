Logo El Espectador
Mindefensa sancionó a empresa estadounidense por incumplir contrato para reparar helicópteros

El millonario contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems habría sido incumplido de forma parcial, pese a que la compañía recibió un anticipo equivalente al 50 % del valor total, es decir, cerca de COP 60.000 millones.

Redacción Judicial
11 de noviembre de 2025 - 03:13 p. m.
La empresa Vertol Systems había sido contratada para realizar el mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 pertenecientes al Ejército Nacional.
Foto: pixabay
El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Pedro Sánchez, impuso una sanción contra la empresa estadounidense Vertol Systems, contratada para realizar el mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 pertenecientes al Ejército Nacional.

Según la sanción, la empresa habría ejecutado solo el 8 % de lo pactado, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones, es decir, cerca de COP 60.000 millones.

Según mencionó el Ministerio de Defensa, por el incumplimiento en los plazos y las obligaciones contractuales, se impuso a la compañía una sanción de más de USD 8 millones, equivalentes a unos COP 33.700 millones.

Además, se exigió a Vertol la devolución a Colombia de más de USD 13 millones, es decir, cerca de COP 51.000 millones, correspondientes a parte del anticipo entregado. Asimismo, el Ministerio anunció que se hará efectiva la póliza de garantía.

La compañía tendrá 15 días para devolver el anticipo que había recibido en marzo de 2025, a través de una cuenta del Citibank a nombre de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. El contrato había sido firmado por USD 32 millones, equivalente a COP 121.000 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Edgar Trujillo(22146)Hace 4 minutos
Las sanciones de mindefensa a la compania americana es un saludo a la bandera, Cuentenos cuantos miles de millones se robaron y que no se pueden recuperar. Ese mindefensa es una cloaca de corrupcion con uniforme de honestidad.. CINICOS
Jorge Pena(0syiw)Hace 36 minutos
Cuales son los motivos del incumplimiento ? No se les da la gana de prestar el servicio ? Que otras empresas pueden prestar este servicio ?
