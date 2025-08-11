No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Mindefensa confirmó muerte de “Zarco Aldinever”, líder de la Segunda de Marquetalia

El ministro Pedro Sánchez confirmo que alias Zarco Aldinever, murió en Venezuela en un ataque del Eln.

Redacción Judicial
11 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
Mindefensa confirmó muerte de “Zarco Aldinever”, líder de la Segunda de Marquetalia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este lunes 11 de agosto que José Aldinever Sierra, conocido en el mundo criminal como Zarco Aldinever, integrante de la disidencia Segunda Marquetalia, murió en territorio venezolano en un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

muerte de miguel uribe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar