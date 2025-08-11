Mindefensa confirmó muerte de “Zarco Aldinever”, líder de la Segunda de Marquetalia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este lunes 11 de agosto que José Aldinever Sierra, conocido en el mundo criminal como Zarco Aldinever, integrante de la disidencia Segunda Marquetalia, murió en territorio venezolano en un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.