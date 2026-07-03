Mindefensa cuestiona la cifra de 65 menores muertos en bombardeos durante el gobierno Petro

"Los menores de edad que caen en los bombardeos son una evidencia clara de un crimen cometido porque reclutan a nuestros menores", señaló el ministro de Defensa. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció sobre la cifra entregada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según la cual, 65 menores de edad han muerto durante los bombardeos ordenados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en los últimos cuatro años. Según dijo el jefe de cartera a medios de comunicación en una rueda de prensa, esa cifra no es “precisa”.

“Medicina Legal abarca a quienes caen en el conflicto, pero, específicamente, por bombardeos, ese no es el número. Los menores de edad que caen en los bombardeos son una evidencia clara de un crimen cometido porque reclutan a nuestros menores. Principalmente, por las disidencias de Calarcá y, recientemente, también por el Clan del Golfo”, dijo el alto funcionario.

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Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa habló a favor del trabajo de inteligencia militar: “La inteligencia no ha fallado. La inteligencia ha permitido adelantar esta ofensiva operacional contra estos grupos criminales, pero es un objetivo militar dinámico, no estático, que está en constante movimiento y que, en cualquier instante, puede cambiar de un lado a otro”.

La polémica estalló luego de que, el pasado 1 de julio, el director de Medicina Legal, el doctor Ariel Emilio Cortés Martínez, entregara la cifra y confirmara que los hechos en los que han muerto los menores ocurrieron principalmente en Arauca, Putumayo y Guaviare. En este último departamento, en noviembre de 2025, hubo polémica por la muerte de siete niños en un bombardeo.

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“Tenemos una estadística de aproximadamente 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual”, dijo el director Cortés Martínez a los medios de comunicación. En esa misma línea, agregó que las edades de las víctimas generalmente oscilan entre los 14 y los 17 años.

Medicina Legal ya había reportado que, tan solo entre agosto y noviembre de 2025, al menos 15 menores de edad murieron en cuatro bombardeos autorizados por el Gobierno Nacional. Medicina Legal detalló que durante ese periodo se registraron 10 menores fallecidos en Guaviare, cuatro en Amazonas y uno en Arauca.

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