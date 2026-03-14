Mindefensa iniciará pruebas del Escudo Nacional Antidrones para enfrentar a grupos armados

Escudo Nacional Antidrones: la billonaria inversión del Mindefensa contra la acción de grupos armados Foto: MinD

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El Ministerio de Defensa entregó nuevos detalles sobre el proyecto de un Escudo Nacional Antidrones con el que el gobierno busca hacerle frente a los grupos armados y las estructuras ilegales en el país. Así lo dio a conocer el ministro Pedro Sánchez a través de un video en sus redes sociales en el que también anunció que se realizarán pruebas del Escudo entre el 23 de marzo y el 10 de abril.

“Nosotros protegemos la democracia no solo con la transparencia, sino también con un proceso que estamos adelantando con un equipo multidisciplinario para que gane la democracia y no la desinformación. Este es un proceso que solo va a proteger la vida de los colombianos”, dijo el ministro Sánchez.

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Según detalló el jefe de la cartera de Defensa, desde hace varios meses han adelantado reuniones y encuentros para adquirir esta tecnología como uno de os proyectos principales para proteger la seguridad y la democracia del país. El pasado 16 de enero, el Ministerio puso sobre la mesa la necesidad de adquirir con nuevas capacidades militares. Con ese objetivo, el ministro Sánchez explicó que han visitado al rededor de ocho países: Catar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido.

En esa misma línea, el ministro señaló que más de 20 países están interesados en el proyecto. Asimismo, la cartera de Defensa ha convocado a más de 115 empresas para que presenten sus propuestas y 101 han aceptado dicha invitación. En todo el proceso, según dijo Sánchez, la Procuraduría ha estado presente. Recientemente se presentaron ante el Ministerio Público para rendir cuentas sobre cómo avanza el proyecto.

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Además de adquirir capacidades antidrones, el gobierno está buscando capacidades de defensa como blindados, helicópteros, aviones, municiones, armamento. “Todo para lograr una autonomía estratégica y también una diversificación en el sistema de armas de nuestra nación”, dijo el ministro Sánchez.

La inversión para esta iniciativa, que estará a cargo del ministro Pedro Sánchez, es de más de COP 6.2 billones. Además de seguridad, el proyecto busca defender la nación de la ofensiva que han implementado los grupos armados ilegales a través del manejo de drones. Con esta iniciativa se pretende garantizar el control del espacio aéreo y evitar las perdidas de vidas humanas. Para este primer año, el presidente Gustavo Petro logró el desembolso de COP 1 billón para su desarrollo debido a la importancia estratégica del proyecto.

Según explicó el Ministerio, la iniciativa tendrá condiciones iniciales para no aceptar ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras. Así mismo, quien oferte y sea elegido, deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos mismos.

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