El exsenador Iván Moreno fue condenado por corrupción en caso “carrusel de la contratación”

El exsenador fue hallado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, entre otros.

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La Sala Especial de Segunda Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas a más de cuatro años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación”. El exfuncionario fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.

La decisión fue emitida el 11 de marzo de 2026. Moreno Rojas también fue inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer funciones públicas, y deberá pagar una multa superior a COP 880 millones. Además, tendrá que entregar al Distrito más de COP 7.000 millones por el daño patrimonial causado.

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Según las consideraciones de la Sala, que tuvo como ponencia al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, aunque Moreno Rojas actualmente no ejerce como senador de la República, su expediente se mantiene en la Corte Suprema, dado que las conductas por las que se le juzga “guardan relación con las funciones del cargo” que desempeñaba en la época de los hechos.

Asimismo, la alta corte señaló que el exsenador, abusando de sus funciones y aprovechando su condición de hermano de Samuel Moreno Rojas, quien fue alcalde de Bogotá entre 2008 y 2011, “con la finalidad de obtener apoyo económico y político para fortalecer su movimiento político y su permanencia en el Congreso de la República, entre los años 2009 y 2010, y de esta manera perpetuarse en el poder, erigió una poderosa alianza a través de la cual ejerció influencias y se interesó en la contratación de diversas entidades públicas del orden distrital”.

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Entre estas entidades se encuentran la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). “No queda duda de que el factor político y el ejercicio abusivo de la investidura de congresista que ostentaba Néstor Iván Moreno Rojas, sumados a la condición de hermano del alcalde mayor, influyeron de manera fundamental en la ejecución de las conductas atribuidas, toda vez que fueron determinantes para el éxito de los propósitos ilegales”, se lee en el fallo de 158 páginas.

Moreno Rojas, haciendo uso de las cuotas burocráticas, vinculó a Mercedes del Carmen Ríos Hernández en la SDIS, y a Jorge Enrique Pizano Callejas y Julián Montoya Guzmán en la EAAB. Las funciones de estas personas, entre las que se encontraba la de ordenadores del gasto, “facilitaban la manipulación de la contratación y adjudicación de los convenios y contratos”, a conveniencia del exsenador, según señaló la alta corte.

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Esta manipulación en los convenios incluía que los oferentes pagaran coimas, es decir, sobornos, sobre los porcentajes acordados con recursos provenientes de los anticipos. Este mecanismo de corrupción, ideado por Moreno Rojas, involucró también a empresas de los exsenadores Efraín Torrado García y Orlando Fajardo.

La condena contra el exsenador Efraín Torrado

El pasado 26 de febrero, la Corte Suprema condenó al exsenador del Partido de la U, Efraín Torrado, por su participación en el escándalo de corrupción del “carrusel de la contratación”. El alto tribunal lo encontró culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por lo cual deberá pagar más de ocho años de prisión.

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De acuerdo con la decisión de la Sala, que tuvo como ponente al mismo magistrado que condenó al exsenador Moreno, quedó probado que el político incurrió en irregularidades en contratos de alimentos ante la SDIS, entre 2008 y 2011, cuando Samuel Moreno era alcalde de la capital. En concreto, se revisaron 21 acuerdos entregados al Grupo Torrado -conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista- para el suministro de la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá.

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