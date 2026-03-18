Mindefensa niega informe sobre incidente entre avión de Latam y helicóptero de la FAC

El ministerio aseguró que cualquier reporte oficial corresponde exclusivamente a la Aeronáutica Civil. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Defensa entregó un comunicado en el que desmintió un supuesto informe sobre un incidente ocurrido recientemente entre dos aeronaves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Según la cartera, no son ellos la autoridad competente para entregar conclusiones y dejó el caso en manos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Se trata de un supuesto informe dado a conocer por un medio de comunicación en el que se hacía referencia a los hechos del pasado 20 de febrero, cuando un vuelo de Latam tuvo que abortar su despegue por un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Se aseguró en ese momento, que una fuente de la cartera manifestó que el supuesto informe había dado cuenta de que la decisión del piloto de Latam de abortar el despegue fue una medida preventiva, pero “superflua”, es decir, que no era necesaria.

Según indicó el ministerio, no existe ni ha sido elaborado ningún informe oficial por parte de la entidad “que contenga conclusiones, valoraciones o juicios sobre los hechos mencionados. Cualquier versión en ese sentido carece de sustento institucional y no corresponde a información oficial”. Asimismo, señaló que cualquier informe corresponde de manera “exclusiva” a la Aeronáutica Civil de Colombia.

Lea: Inpec fija centros de reclusión para Karen Manrique y Wadith Manzur por caso Ungrd

La cartera también indicó que toda información oficial será comunicada a través de los canales institucionales autorizados, “garantizando veracidad, oportunidad y responsabilidad en su difusión”. Además, el ministerio instó a los medios de comunicación a verificar las fuentes antes de difundir información no confirmada: “La circulación de versiones inexactas o no verificadas no solo genera desinformación, sino que también puede afectar el adecuado desarrollo de investigaciones de interés nacional”.

Incidente con aeronaves militares

En febrero pasado, un avión comercial de Latam, que cubría la ruta Bogotá–San Andrés, tuvo que interrumpir su despegue cuando un helicóptero de la FAC cruzó la pista durante la maniobra. La tripulación aplicó un despegue abortado, una maniobra de seguridad que permite detener la aeronave cuando se detecta un riesgo durante la carrera de despegue.

Le puede interesar: Defensoría advierte graves afectaciones a 1.400 familias por paro armado del Eln en Chocó

Posteriormente, la Aerocivil explicó que el incidente estuvo relacionado con un traslape en las comunicaciones entre las aeronaves y el control aéreo, lo que generó confusión en la operación. Esta autoridad entregó el pasado 17 un informe sobre el incidente. En el documento de 65 páginas la entidad señaló que sí existió un riesgo de colisión en el aire debido al desplazamiento simultáneo de ambas aeronaves.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.