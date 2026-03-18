Inpec fija centros de reclusión para Karen Manriquie y Wadith Manzur por caso Ungrd

Ambos congresistas son investigados por el delito de cohecho impropio, en medio del escándalo de corrupción en la Ungrd. Foto: Archivo Particular

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Este 18 de marzo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definió los lugares de reclusión para los congresistas Karen Manrique, de las curules de paz, y Wadith Manzur, del Partido Conservador. Ambos son señalados de estar involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El Inpec decidió que Manzur, quien fue elegido senador en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, permanezca en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá. Por su parte, la congresista, reelegida para la Cámara de Representantes, cumplirá prisión preventiva en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también en la capital.

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Esto, tras la orden de captura emitida en su contra por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de marzo. Manzur y Manrique, así como otros cuatro congresistas, fueron llamados a juicio por el delito de cohecho impropio, por presuntamente aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso, a cambio de proyectos de la entidad.

Los otros cuatro congresistas investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción son: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

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La Corte tomó esta decisión tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que el togado pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.

Según la ponencia del magistrado Rodríguez, la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de estos seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

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Dichos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos ya fueron imputados por este caso y están en privados de su libertad desde diciembre del año pasado a la espera de que la Fiscalía General de la Nación avance en la investigación y los llame a juicio.

Manzur y Manrique se suman a la lista de congresistas que han sido enviados a la cárcel en medio del escándalo. Los primeros fueron los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

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En su caso, están en juicio por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. De acuerdo con las investigaciones, ambos políticos habrían recibido coimas por COP 4.000 millones para impulsar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

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