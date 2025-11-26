Ministro de Defensa anunció el nuevo sistema logístico en las Fuerzas Armadas

El Sistema de Información Logística del Sector Defensa (Silog) fue creada hace 21 años. Foto: Mindefen

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Defensa anunció la modernización del Sistema de Información Logística del Sector Defensa (Silog), una herramienta creada hace 21 años para unificar los inventarios y procesos logísticos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La actualización, que migrará la operación hacia la plataforma SAP S/4HANA 2023, fue presentada por el ministro Pedro Sánchez durante un evento en Corferias, antesala de Expodefensa, la feria internacional de seguridad y defensa que se realizará del 1 al 3 de diciembre en Bogotá.

Ante la cúpula militar y policial, el ministro describió el proyecto como “un salto histórico” que permitirá consolidar información en tiempo real, robustecer la seguridad de los datos, acelerar el procesamiento de información logística y aplicar analítica avanzada para la toma de decisiones. El proyecto se presentó acompañado de un avatar humanoide basado en una hormiga.

Según el Ministerio, más de diez entidades, entre ellas el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, Indumil y la Defensa Civil, compartirán una misma base de datos con información sincronizada y auditable. Sánchez explicó que esta transición fortalecerá la transparencia en el manejo de recursos.

El proceso se desarrollará en tres fases. En 2025 se ejecutará la depuración de datos maestros, la conversión técnica y las pruebas integrales. Para 2026 se implementarán ajustes funcionales, pruebas unitarias e integradas, y simulaciones de escenarios críticos que garanticen continuidad operativa. Finalmente, entre 2026 y 2027 se consolidará la adopción total del sistema, con nuevas herramientas para la gestión de inventarios, mantenimiento e inteligencia logística.

Durante la presentación de la transformación digital del Silog, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y la coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, gerente de Codaltec, hablaron sobre innovación militar, capacidades aéreas, seguridad territorial y el impacto del nuevo sistema logístico en las Fuerzas Armadas.

Frente a las innovaciones aéreas que estarán en Expodefensa, el ministro Sánchez explicó que la aviación atraviesa un momento clave marcado por el uso de drones. “Cada era trae su afán. Cuando surgió el poder aéreo se decía que quien controla el espacio aéreo gana la guerra. Hoy vemos cómo tecnologías como los drones han cambiado el carácter del conflicto y el entorno operativo, como ocurre en Ucrania y Medio Oriente. Por eso nos enfocamos tanto en sistemas de drones como en sistemas antidrones”, señaló. El jefe de la cartera de Defensa añadió que la feria mostrará capacidades adquiridas con la empresa Saab, incluidas las 17 aeronaves Gripen, sistemas de sensores, armamento, entrenamiento y logística.

Lea: De Santos a Petro: la historia completa detrás del polémico contrato con Saab

En cuanto a las soluciones para proteger los territorios, Sánchez afirmó que la seguridad exige capacidades en doctrina, personal y material, así como herramientas tecnológicas que permitan anticiparse a amenazas. “Eso tiene que ver con capacidades que nos permitan conocer más rápidamente el contexto situacional y aplicar, por ejemplo, otras tecnologías relacionadas con inteligencia artificial para una toma de decisiones más rápida y podernos anticipar de manera más efectiva a las amenazas”, afirmó.

La coronel Gutiérrez respondió sobre el desarrollo de tecnología antidrones y el papel de países aliados. Precisó que, aunque Colombia ha explorado opciones con Australia, Estados Unidos y China, la apuesta principal es construir capacidades propias. “En temas de defensa, los desarrollos de otros países nos llevan años luz; sin embargo, es nuestro deseo tener una autonomía. En ese sentido, tener una independencia tecnológica; y pues, si no arrancamos, nunca la vamos a tener”, explicó.

La coronel Gutiérrez señaló que el objetivo no es competir con países que ya operan sistemas antidrones probados en otros conflictos, sino desarrollar una capacidad táctica ajustada a la realidad colombiana. Advirtió que las exigencias del territorio nacional son distintas por la geografía del país: “La manera como nosotros desplazamos a nuestro personal, como operamos en zonas selváticas, en zonas de difícil acceso, que en otros países no tienen esos problemas”.

Sobre la implementación del nuevo Silog, el ministro Sánchez destacó que la modernización “se va a traducir en una eficiencia mayor para el sector de defensa, en una respuesta más rápida en términos de avistamiento y en una inversión más pertinente y mejor planeada. Esta herramienta se fundamenta principalmente en capacidades de inteligencia artificial. Entonces la invitación aquí, junto con Expodefensa, es que estamos viendo una línea de vanguardia supremamente impactante para la seguridad de la nación”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.