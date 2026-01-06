Minjusticia denuncia a congresistas por presunto llamado a intervención militar extranjera Foto: Archivo Particular

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas de oposición, a quienes señala de haber incentivado una intervención militar extranjera, en medio del escenario político generado tras la captura de Nicolás Maduro y las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump contra el mandatario Gustavo Petro.

De acuerdo con el documento radicado por el jefe de la cartera de Justicia, la acción judicial se dirige contra “los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández (JP), María Fernanda Cabal y la representante a la Cámara, Lina María Garrido”, por “las aseveraciones delictuosas perpetradas por los acá denunciados en la plataforma X, posterior a la intervención militar que realizó el gobierno de Estados Unidos en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro”.

La denuncia se refiere de manera puntual a las publicaciones realizadas en la red social X, señalando que, aunque podrían presentarse como posturas políticas, en este caso no pueden minimizarse.

Para el ministro Idárraga, los mensajes difundidos por los congresistas no pueden ser considerados simples opiniones políticas, ya que, según la denuncia, “incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple, opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”.

En ese sentido, el documento sostiene que estas manifestaciones “contravienen su obligación constitucional de defender el orden jurídico y la soberanía de la nación”. La denuncia también advierte sobre la posible vulneración de disposiciones del Código Penal, que “sanciona severamente a quien realice actos dirigidos a someter al país a un dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional”.

La denuncia señala que “la instigación a la guerra, tipifica el incentivar acciones hostiles o llamar a invasiones externas. Ambas figuras jurídicas protegen la existencia misma de la nación frente a invitaciones a operativos militares extranjeros en suelo colombiano”.

“Las aseveraciones que invitan a una intervención militar externa o proponen la entrega de territorio nacional para la instalación de bases extranjeras no solo erosionan la integridad del poder público, sino que representan un abandono de su posición de garante frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos”, declaró el documento radicado ante la Corte Suprema de Justicia.

En el documento, el ministro de Justicia enfatiza que “estas manifestaciones, sumadas a los mensajes que sugieren que al jefe de Estado colombiano ‘también le llegará su hora’ tras la captura de un mandatario extranjero, se apartan del derecho a la libre expresión para configurar un incentivo a la hostilidad externa contra las instituciones nacionales”.

