Minjusticia pone en marcha programa para capacitar a funcionarios sobre violencia de género

Lanzamiento del “Programa de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos ‘No Es Hora De Callar’”. Foto: Ministerio de Justicia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Seis de cada diez periodistas han sido víctimas de violencia de género, según un estudio de la campaña “No es Hora de Callar”. El 77,9% de mujeres conoce casos de violencia contra sus colegas en las redacciones. El 79,3% de las víctimas señalaron a una persona en cargo superior como responsable y el 56,1% señaló a compañeros del trabajo. El 37% de las víctimas han abandonado sus espacios laborales. El 90% no ha denunciado por vergüenza y el 95% no volvería a denunciar por la ineficiencia del Estado.

Los testimonios y los casos de acoso sexual contra mujeres periodistas en las redacciones del país no son menos densos que un bloque de cifras, porcentajes y datos que dejan en evidencia la urgencia de fortalecer la acción institucional frente a las violencias basadas en género. La acción se vuelve más prioritaria justo en un momento en que se han conocido recientes denuncias de periodistas sobre casos de acoso laboral y sexual que exponen la magnitud del problema, además de los grandes vacíos en la atención institucional frente a estos hechos.

Lea también: Militar pidió perdón de rodillas a familia de falso positivo al que ordenó asesinar

En ese contexto, el Estado colombiano presentó el programa de formación y sensibilización a funcionarios públicos, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, junto a la ESAP y Jineth Bedoya, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como medida de reparación a la periodista. Más allá de la presentación del programa, la invitación fue a romper el silencio.

“Esta es una obligación del Estado colombiano. El programa de formación para funcionarios públicos nació de un profundo dolor de una mujer sobreviviente y llega en medio de la más dura crisis que afrontan los medios de comunicación privados y públicos por el acoso sexual que padecen y han padecido decenas de mujeres periodistas”, señaló Bedoya en el evento.

Le puede interesar: Bancada de mujeres del Pacto Histórico de Petro pidió la salida de Hollman Morris de RTVC

El objetivo del programa será fortalecer las capacidades de funcionarios públicos, fuerza pública y operadores de justicia para identificar, prevenir y atender estas violencias, garantizando protección efectiva y avances en la investigación de los casos. “La estrategia se articula con la campaña #NoEsHoraDeCallar y con una apuesta más amplia por avanzar hacia un país donde las mujeres puedan ejercer sus derechos en entornos más seguros, justos y libres de violencia. En ese propósito, se consolida como una herramienta clave para garantizar respuestas efectivas frente a estas violencias”, puntualizó el Ministerio de Justicia.

“Hoy damos un paso fundamental en la prevención de las violencias basadas en género en Colombia. Yo soñé, construí e implementé esta medida de reparación entregada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso agradezco inmensamente a todas las personas que hicieron parte de este proceso y que hoy convierten, lo que fue un sueño, en una realidad para todos los funcionarios públicos, pero sobre todo, para la garantía de los derechos de las mujeres. Les invito a ustedes a que hagan parte de este importante gran plan piloto que le va a demostrar al país que sí podemos cambiar la realidad de las mujeres en Colombia. ¡No es hora de Callar!“, señaló la periodista Bedoya.

Romper el pacto de silencio

De acuerdo con un estudio de la campaña “No es Hora de Callar” y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, las violencias contra las mujeres se perpetúan cuando no son identificadas a tiempo o cuando la respuesta institucional es insuficiente. Por ello, la prevención y la identificación temprana de riesgos son fundamentales. “Muchas mujeres desisten de sus procesos por miedo a no ser creídas o a ser revictimizadas por las mismas instituciones que deberían protegerlas”, señaló el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

En este contexto, la periodista Jineth Bedoya resaltó que lo importante es romper el pacto de silencio que existe en las “salas de redacción, en las autoridades, entre los gobernantes”. “El acoso ha tocado a los medios públicos y privados y se tiene que enfrentar, el gobierno lo tiene que enfrentar, pero sobre todo quiénes son las cabezas del poder en los medios de comunicación”, agregó.

Durante el evento, Bedoya también hizo un llamado a las instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, para hacer una reflexión profunda sobre el acompañamiento a las víctimas de acoso y violencia sexual. “Durante 25 años investigué mi caso, lo documenté, lo llevé completamente a la Fiscalía con pruebas, pero la Fiscalía nunca me escuchó. Cuando decido renunciar a la justicia, a los tres meses la entidad actúa, después de 25 años. Eso también es revictimización, cuando no se respeta el derecho a la víctimas de decir ‘ya no puedo más y ya no quiero más’”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.