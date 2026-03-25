Bancada de mujeres del Pacto Histórico de Petro pidió la salida de Hollman Morris de RTVC

Las representantes María Fernanda Carrascal (izq.) y María del Mar Pizarro (der.) exigieron la salida de Hollman Morris de la gerencia de RTCV. Foto: Cortesía

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La bancada de mujeres del Pacto Histórico, a viva voz en la plenaria de la Cámara y a través de un comunicado público, exigió la renuncia de Hollman Morris al cargo de gerente General de RTVC.

Este acto político y simbólico es clave, ya que son las congresistas que apoyan de forma directa el proyecto del presidente Gustavo Petro, quien ha sostenido a Morris en el cargo pese a todas las polémicas y denuncias.

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Lo que hicieron este miércoles, en la plenaria de la Cámara, fue pedir el retiro de Morris del cargo por cuenta de los señalamientos por presunto acoso laboral y sexual en los que su nombre y la entidad han salido a relucir. No obstante, el gerente de RTVC siempre ha defendido su inocencia y hace 24 horas ese conglomerado de medios públicos dijo que no tienen ningún proceso interno con esas características; de hecho, este mismo miércoles Morris le dio más amplificación a dicho pronunciamiento.

“La asimetría de poder sigue vigente. En ese sentido, solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”, dijeron las mujeres del Pacto en su comunicado.

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Y agregaron: “Los señalamientos por acoso sexual frente a Hollman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo, y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”.

Este pronunciamiento se dio en medio de una sesión informal de la plenaria de la Cámara, en la que, entre otras lideresas, hablaron Jineth Bedoya, Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano; todas coincidieron en solicitar medidas de fondo ante los casos denunciados en medios públicos y privados, al igual que otros escenarios públicos como el mismo Congreso de la República.

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En ese sentido, la representante del Pacto María Fernanda Carrascal precisó que, con nombre propio, se refirió de forma directa a Hollman Morris.

“Pedimos que se retire de su cargo para que pueda darle la cara a la justicia, por supuesto, porque el debido proceso se debe respetar. Lo más importante es que las víctimas cuentan con el apoyo de las mujeres del Pacto”, precisó Carrascal.

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La representante María del Mar Pizarro, en una línea similar, aseguró que las mujeres del Pacto Histórico no han guardado silencio ante lo que pasa en RTVC.

“Dijimos, con nombre y apellido, que retiren del cargo al señor Hollman Morris por las sistemáticas y repetidas denuncias que tiene, por lo menos mientras se estudia su caso, porque también creemos en la presunción de inocencia”, enfatizó Pizarro. La representante Carmen Felisa Ramírez, también del Pacto Histórico, respaldó las afirmaciones de sus compañeras de bancada.

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Estos pronunciamientos se dieron, además, luego de que se registrara una oleada de denuncias y testimonios de periodistas en redes sociales, quienes desde el fin de semana comenzaron a hacer públicos sus casos, los cuales se amplificaron a través de los numerales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega.

Esto arrancó luego de que Caracol Televisión publicara un comunicado el viernes pasado anunciando la activación de un protocolo para investigar las denuncias por presunto acoso sexual contra de dos periodistas y presentadores. Y luego, este martes 24 de marzo, el canal anunció la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

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“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado, de mutuo acuerdo, el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, dijo Caracol Televisión en un comunicado.

Este mismo miércoles, pero más temprano, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a todas estas denuncias y exigió que todo espacio laboral sea seguro para las mujeres.

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El acoso sexual ocurre en instituciones, en empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios, y en lugares más cotidianos como el transporte público o el colegio, etc. Estamos frente a una violencia estructural, que no distingue sectores ni niveles de poder, y que requiere una respuesta estructural también”, precisó Marín.

Sumado a esto, la Fiscalía que encabeza Luz Adriana Camargo inició una investigación de carácter penal para determinar las conductas de los señalados y de paso abrió un correo para recibir más denuncias. Los casos, dijo la entidad, se manejarán con enfoque de género para brindar plenas garantías a las víctimas y evitar la revictimización: denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, es la dirección electrónica habilitada.

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Además, en un comunicado de este martes, el organismo acusador también anunció una decisión en el caso que se sigue contra Lina Castillo, quien enfrenta una demanda por injuria y calumnia interpuesta por Hollman Morris, gerente de RTVC, tras denunciarlo por presunto acoso.

“La Fiscal General de la Nación varió la asignación del conocimiento de la acusación que cursa, por injuria y calumnia, contra la señora Lina Marcela Castillo Nisperuza, para que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adopte en este proceso lineamientos de abordaje de casos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género” informó la entidad.

Las mujeres del @PactoCol lo decimos claro: no vamos a guardar silencio.



En medio de las denuncias por violencias basadas en género, exigimos que los presuntos agresores se aparten de sus cargos mientras avanzan las investigaciones, con garantías y debido proceso. La… pic.twitter.com/rbyIEoQkPE — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) March 25, 2026

La Bancada del Pacto ha sido clara: Los agresores deben ser apartados de sus cargos cuando se presentan denuncias colectivas que retratan un comportamiento sistemático y sostenido. Lo que no admitimos es la burda instrumentalización de denuncias con fines electorales. pic.twitter.com/Icna8ZHLA9 — Mar Pizarro (@delmarpizarro) March 25, 2026

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