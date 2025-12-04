Logo El Espectador
Judicial

Minjusticia solicita a EE.UU revelar identidad del “Funcionario 3″ vinculado al caso Odebrecht

El Gobierno pidió al gobierno estadounidense que revele quién es el “funcionario colombiano 3”, señalado de recibir pagos corruptos en el caso Odebrecht y cuya identidad, según Washington, ya está plenamente establecida.

Redacción Judicial
04 de diciembre de 2025 - 05:08 p. m.
Minjusticia solicita a EE.UU revelar identidad del “Funcionario 3″ vinculado al caso Odebrecht
Foto: Sebastián Alfonso Torres Martínez
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, pidió formalmente a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, entregar a Colombia la identidad del llamado ‘Funcionario 3’, mencionado dentro del proceso internacional relacionado con el escándalo Odebrecht y el cierre del caso contra el Grupo Aval en ese país.

La solicitud fue enviada en el marco de los mecanismos de cooperación judicial entre ambas naciones, al considerar que dicha información resulta clave para el avance de las investigaciones en Colombia sobre uno de los mayores episodios de corrupción de los últimos años. Según explicó Idárraga, conocer el nombre del funcionario señalado por las autoridades estadounidenses es esencial para el esclarecimiento total del caso.

“Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como ‘Funcionario Colombiano 3′, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”, detalla la misiva remitida a Bondi.

De acuerdo con lo consignado en ese acuerdo judicial, el personaje identificado como “Funcionario 3” habría ejercido un cargo de alto nivel en el Estado colombiano entre 2010 y 2018, y su identidad, asegura el ministro, sería de conocimiento directo de las agencias federales estadounidenses.

“Específicamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el ‘Funcionario Colombiano 3′, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018”, se lee en la comunicación.

Idárraga solicitó a la fiscal Bondi y, en su defecto, al juez del caso, remitir el nombre del funcionario y los soportes documentales que permiten identificarlo, ya sea al Ministerio de Justicia o a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de avanzar las investigaciones en Colombia.

Por Redacción Judicial

